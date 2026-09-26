Загалом із початку повномасштабного вторгнення чисельність армії країни-терористки скоротилася вже приблизно 1 527 280 на осіб. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Які втрати Росії

За даними Генштабу, з 24 лютого 2022 року по 26 вересня 2026 року українські оборонці знищили:

особового складу – близько 1 527 280 (+1 710) осіб;

танків – 12 376 (+7);

бойових броньованих машин – 25 435 (+20);

артилерійських систем – 50 371 (+96);

РСЗВ – 2 160 (+3);

засобів ППО – 1 673 (+4);

літаків – 443 (+0);

гелікоптерів – 356 (+0);

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 534 020 (+1 445);

наземних робототехнічних комплексів – 2 748 (+12);

кораблів/катерів – 35 (+0);

підводних човнів – 2 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн – 153 728 (+576);

спеціальної техніки – 4 749 (+8);

крилатих ракет – 5 118 (+0).

Нагадаємо, що днями Держприкордонслужба України показала відео, як пілоти підрозділу безпілотних систем "Фенікс" бригади "Помста" воюють на Торецькому напрямку. Українським оборонцям вдалося там уразити російські ТОС-1А "Солнцепьок" та РСЗВ "Ураган".

А в окупованому Росією Луганську увечері 24 вересня прогриміли вибухи. Вогонь охопив торгівельний центр. Могло бути уражено логістичний хаб російських військ.