Безпілотники знищили "Солнцепьок" та "Ураган" окупантів. Відповідне відео розмістила у себе ДПСУ.

Що видно на відео?

Держприкордонслужба України показала, як пілоти підрозділу безпілотних систем "Фенікс" бригади "Помста" воюють на Торецькому напрямку. Українським оборонцям вдалось уразити російські ТОС-1А "Солнцепьок" та РСЗВ "Ураган".

Крім "жирних" цілей під ударами дронарів були і мотоцикли, квадроцикли, автомобілі та бойові машини ворога. Також під прицілом – піхота окупантів,

– наголосили у ДПСУ.

Вони додали, що ворожі ДРГ намагаються просочитися в напрямку Костянтинівки. Проте ворог зазнає серйозних втрат ще на шляху до позицій.

"Фенікс" нищить ворожу техніку: дивіться відео

Нагадаємо, у Генштабі ЗСУ повідомили, що за минулу добу росіяни втратили 1540 своїх солдатів вбитими та важко пораненими. Окрім того Збройним Силам України вдалось знищити 24 артилерійських системи, 2 РСЗВ та 4 системи ППО.