З початку повномасштабного вторгнення Росія втратила вже понад 1,5 мільйона своїх військовослужбовців. Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

Які втрати Росії?

За даними Генштабу, з 24 лютого 2022 року українські оборонці знищили:

особового складу – близько 1 523 980 (+1 540) осіб;

танків – 12 367 (+0);

бойових броньованих машин – 25 402 (+15);

артилерійських систем – 50 240 (+24);

РСЗВ – 2 154 (+2);

засобів ППО – 1 669 (+4);

літаків – 442 (+0);

гелікоптерів – 356 (+0);

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 531 352 (+792);

наземних робототехнічних комплексів – 2 727 (+4);

кораблів/катерів – 35 (+0);

підводних човнів – 2 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн – 152 782 (+229);

спеціальної техніки – 4 740 (+3);

крилатих ракет – 5 111 (+0).



Втрати Росії / Інфографіка Генштабу

Володимир Зеленський в ООН розповів, що за перші 8 місяців 2026 країна-агресорка втратила 248 964 військових убитими та тяжко пораненими. Президент наголосив на тому, що Україна має підтвердження кожної з цих втрат.