Про це заявив президент Зеленський в ООН 23 вересня.

Що сказав Зеленський про втрати Росії

Попри шалені втрати, росіяни все одно йдуть туди помирати, бо саме цього хоче Путін, зазначив Зеленський.

Ми маємо відеопідтвердження кожного випадку втрат серед росіян, і це не просто статистика – йдеться про людей. У нас є архів відео з безпілотників, на яких зафіксовано, як тисячі й тисячі росіян гинуть у зонах ураження. Це божевілля,

– додав він.

Втрати у 248 964 осіб перевищують населення 21 країни світу.

Нагадаємо, що станом на 23 вересня втрати особового складу Росії з початку повномасштабного вторгнення сягнула близько 1 522 140 осіб. Зокрема, нещодавно стало відомо, що на фронті ліквідували ексмера Бєлгорода, який підписав контракт після вироку за хабар.