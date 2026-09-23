Об этом заявил президент Зеленский в ООН 23 сентября.
Что сказал Зеленский о потерях России
Несмотря на огромные потери, россияне все равно идут туда умирать, потому что именно этого хочет Путин, отметил Зеленский.
У нас есть видеоподтверждения каждого случая потерь среди россиян, и это не просто статистика – речь идет о людях. У нас есть архив видео с беспилотников, на которых зафиксировано, как тысячи и тысячи россиян гибнут в зонах поражения. Это безумие,
– добавил он.
Потери в 248 964 человека превышают население 21 страны мира.
Напомним, что по состоянию на 23 сентября потери личного состава России с начала полномасштабного вторжения достигли около 1 522 140 человек. В частности, недавно стало известно, что на фронте ликвидировали экс-мэра Белгорода, который подписал контракт после приговора за взяточничество.