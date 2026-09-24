С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла уже более 1,5 миллиона своих военнослужащих. Об этом сообщил Генштаб ВСУ.

Каковы потери России?

По данным Генштаба, с 24 февраля 2022 года украинские защитники уничтожили:

  • личного состава – около 1 523 980 (+1 540) человек;
  • танков – 12 367 (+0);
  • боевых бронированных машин – 25 402 (+15);
  • артиллерийских систем – 50 240 (+24);
  • РСЗО – 2 154 (+2);
  • средств ПВО – 1 669 (+4);
  • самолетов – 442 (+0);
  • вертолетов – 356 (+0);
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 531 352 (+792);
  • наземных робототехнических комплексов – 2 727 (+4);
  • кораблей/катеров – 35 (+0);
  • подводных лодок – 2 (+0);
  • автомобильной техники и автоцистерн – 152 782 (+229);
  • специальной техники – 4 740 (+3);
  • крылатых ракет – 5 111 (+0).


Потери России / Инфографика Генштаба

Владимир Зеленский в ООН сообщил, что за первые 8 месяцев 2026 года страна-агрессор потеряла 248 964 военнослужащих убитыми и тяжелоранеными. Президент подчеркнул, что у Украины есть подтверждение каждой из этих потерь.