С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла уже более 1,5 миллиона своих военнослужащих. Об этом сообщил Генштаб ВСУ.
Каковы потери России?
По данным Генштаба, с 24 февраля 2022 года украинские защитники уничтожили:
- личного состава – около 1 523 980 (+1 540) человек;
- танков – 12 367 (+0);
- боевых бронированных машин – 25 402 (+15);
- артиллерийских систем – 50 240 (+24);
- РСЗО – 2 154 (+2);
- средств ПВО – 1 669 (+4);
- самолетов – 442 (+0);
- вертолетов – 356 (+0);
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 531 352 (+792);
- наземных робототехнических комплексов – 2 727 (+4);
- кораблей/катеров – 35 (+0);
- подводных лодок – 2 (+0);
- автомобильной техники и автоцистерн – 152 782 (+229);
- специальной техники – 4 740 (+3);
- крылатых ракет – 5 111 (+0).
Потери России / Инфографика Генштаба
Владимир Зеленский в ООН сообщил, что за первые 8 месяцев 2026 года страна-агрессор потеряла 248 964 военнослужащих убитыми и тяжелоранеными. Президент подчеркнул, что у Украины есть подтверждение каждой из этих потерь.