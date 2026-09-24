С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла уже более 1,5 миллиона своих военнослужащих. Об этом сообщил Генштаб ВСУ.

Каковы потери России?

По данным Генштаба, с 24 февраля 2022 года украинские защитники уничтожили:

личного состава – около 1 523 980 (+1 540) человек;

танков – 12 367 (+0);

боевых бронированных машин – 25 402 (+15);

артиллерийских систем – 50 240 (+24);

РСЗО – 2 154 (+2);

средств ПВО – 1 669 (+4);

самолетов – 442 (+0);

вертолетов – 356 (+0);

БПЛА оперативно-тактического уровня – 531 352 (+792);

наземных робототехнических комплексов – 2 727 (+4);

кораблей/катеров – 35 (+0);

подводных лодок – 2 (+0);

автомобильной техники и автоцистерн – 152 782 (+229);

специальной техники – 4 740 (+3);

крылатых ракет – 5 111 (+0).



Потери России / Инфографика Генштаба

Владимир Зеленский в ООН сообщил, что за первые 8 месяцев 2026 года страна-агрессор потеряла 248 964 военнослужащих убитыми и тяжелоранеными. Президент подчеркнул, что у Украины есть подтверждение каждой из этих потерь.