Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

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Потери России в войне

С начала полномасштабного вторжения, 24 февраля 2022 года, Россия потеряла:

личного состава – около 830 190 (+1720) человек,

танков – 9 868 (+9),

боевых бронированных машин – 20 549 (+4),

артиллерийских систем – 22 323 (+14),

РСЗВ – 1 263 (+0),

средства ПВО – 1 050 (+0),

самолетов – 369 (+0),

вертолетов – 331 (+0),

БПЛА оперативно-тактического уровня – 23 253 (+40),

крылатые ракеты – 3053 (+0),

корабли/катера – 28 (+0),

подводные лодки – 1 (+0),

автомобильной техники и автоцистерн – 35 124 (+53),

специальная техника – 3 715 (+0).



Потери России в войне / Инфографика Генштаба ВСУ

Ранее украинские десантники из 82 отдельной десантно-штурмовой бригады уничтожили подразделение российских морпехов 155 отдельной бригады морской пехоты. Эта бригада известна расправами над пленными, а потому в ДШВ отметила – это месть за отобранные жизни украинских защитников.