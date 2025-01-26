Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

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Потери России в войне

С начала полномасштабного вторжения, 24 февраля 2022 года, Россия потеряла:

  • личного состава – около 830 190 (+1720) человек,
  • танков – 9 868 (+9),
  • боевых бронированных машин – 20 549 (+4),
  • артиллерийских систем – 22 323 (+14),
  • РСЗВ – 1 263 (+0),
  • средства ПВО – 1 050 (+0),
  • самолетов – 369 (+0),
  • вертолетов – 331 (+0),
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 23 253 (+40),
  • крылатые ракеты – 3053 (+0),
  • корабли/катера – 28 (+0),
  • подводные лодки – 1 (+0),
  • автомобильной техники и автоцистерн – 35 124 (+53),
  • специальная техника – 3 715 (+0).

Потери России в войне
Потери России в войне / Инфографика Генштаба ВСУ

Ранее украинские десантники из 82 отдельной десантно-штурмовой бригады уничтожили подразделение российских морпехов 155 отдельной бригады морской пехоты. Эта бригада известна расправами над пленными, а потому в ДШВ отметила – это месть за отобранные жизни украинских защитников.