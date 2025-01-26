Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.

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Втрати Росії у війні

Від початку повномасштабного вторгнення, 24 лютого 2022 року, Росія втратила:

  • особового складу – близько 830 190 (+1720) осіб,
  • танків – 9 868 (+9),
  • бойових броньованих машин – 20 549 (+4),
  • артилерійських систем – 22 323 (+14),
  • РСЗВ – 1 263 (+0),
  • засоби ППО – 1 050 (+0),
  • літаків – 369 (+0),
  • гелікоптерів – 331 (+0),
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 23 253 (+40),
  • крилаті ракети – 3053 (+0),
  • кораблі / катери – 28 (+0),
  • підводні човни – 1 (+0),
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 35 124 (+53),
  • спеціальна техніка – 3 715 (+0).

Втрати Росії у війні
Втрати Росії у війні / Інфографіка Генштабу ЗСУ

Раніше українські десантники з 82 окремої десантно-штурмової бригади знищили підрозділ російських морпіхів 155 окремої бригади морської піхоти. Ця бригада відома розправами над полоненими, а тому в ДШВ наголосила – це помста за відібрані життя українських захисників.