Еще 250 ликвидированных бойцов и десяток единиц техники: потери врага по состоянию на 28 августа
Источник:Генштаб ВСУ
российская армия несет серьезные потери на войне в Украине. В частности, по состоянию на 28 августа ВСУ уже ликвидировали 46 750 оккупантов.
За минувшие сутки уничтожили 250 российских военных. Но сразу же оговоримся, что это примерная цифра. А все потому, что вести точную статистику потерь врага в зонах активных боевых действий просто невозможно.
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Потери техники врага
Заметим, что кроме живой силы оккупанты теряют еще и технику. Так, с начала полномасштабного вторжения нашим защитникам и защитницам удалось тысячи единиц вражеских машин превратить в металлолом.
- танков – 1 942 (+3) единицы;
- боевых бронированных машин – 4 257 (+3) единиц;
- артиллерийских систем – 1 050 (+5) единиц;
- реактивных систем залпового огня – 274 единицы;
- средств ПВО – 148 единиц;
- самолетов – 234 единицы;
- вертолетов – 202 единицы
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 838 (+2) единиц;
- крылатых ракет – 196 единиц;
- кораблей и катеров – 15 единиц;
- автомобильной техники и автоцистерн – 3 171 (+6) единица;
- специальной техники – 99 единиц.
Согласно данным Генштаба ВСУ, больше всего потерь враг понес за минувшие сутки на Донецком направлении. И здесь нет ничего удивительного, ведь именно в этом регионе сейчас ведутся самые активные бои. А все потому, что враг пытается выйти на административные границы области, но это у него никак не выходит.
Актуальные потери врага по состоянию на 28 августа / Инфографика Генштаба ВСУ
На Донецком направлении очень неспокойно
Так, на Краматорском направлении оккупанты продолжают из артиллерии открывать огонь. Враг бьет неподалеку от Славянска, Верхнекаменского, а также Северска.
Нечто схожее наблюдается на Бахмутском направлении. Но там атаки производятся также с танков, ствольной и реактивной артиллерии. Оккупанты бьют по районам Бахмута, Бахмутского, Соледара, Шумов, Веселой Долины, Яковлевки, Майорска, а также Зайцевого. Вблизи Кодемы зафиксировали авиаудар.
Наблюдались также попытки врага наступать на направлениях Вершины, Кодемы, Семигорья и Зайцевого. Но там ВСУ остановили оккупантов, а также отбросили их.
Из танков, ствольной и реактивной артиллерии били и на Авдеевском направлении. Захватчики атаковали районы Невельского, Водяного, Орловки, Новоалександровки, Веселого, Нью-Йорка, Красногоровки, Марьинки, а также Первомайского. Не обошлось и без авиаударов, которые нанесли рядом с Валентиновкой и Водяным.
Зафиксирована также попытка наступления в направлении Лозовое – Первомайское. Но и там у врага ничего не получилось, так что после жесткого отпора оккупантам пришлось отойти.
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