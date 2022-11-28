ВСУ уничтожили еще 590 россиян за сутки: потери врага по состоянию на 28 ноября

28 ноября 2022 , 09:17
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Источник:

Генштаб ВСУ

С 24 февраля Вооруженные Силы Украины уже ликвидировали 87 900 российских оккупантов. Военные продолжают уничтожать врага на нашей земле.

Так, за минувшие сутки на "концерт к Кобзону" ВСУ отправили еще 590 захватчиков. Об этом сообщили в Генеральном штабе.

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Потери оккупантов в Украине

По состоянию на 28 ноября в технике враг потерял:

  • Танков – 2908 (+3) единиц,
  • боевых бронированных машин – 5861 (+5) единица,
  • артиллерийских систем – 1899 (+2) единиц,
  • РСЗО – 395 (+0) единиц,
  • средств ПВО – 209 (+0) единиц,
  • самолетов – 278 (+0) единиц,
  • вертолетов – 261 (+0) единица,
  • БпЛА оперативно-тактического уровня – 1555 (+0),
  • крылатых ракет – 531 (+0),
  • кораблей / катеров – 16 (+0) единиц,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 4416 (+4) единиц,
  • специальной техники – 163 (+0).


Актуальные потери врага / фото Генштаб ВСУ

Как ВСУ уничтожают оккупантов в Украине: последние новости

  • В Генштабе ВСУ рассказали, что подтверждено поражение объекта захватчиков в районе населенного пункта Энергодар. 26 ноября уничтожены 6 единиц военной техники разного типа и ранены около 30 военнослужащих.
  • В районах населенных пунктов Пологи и Черниговка Запорожской области около 80 захватчиков получили ранения.
  • Также зафиксировано около 30 единиц поврежденной военной техники противника на ремонте в населенном пункте Голая Пристань Херсонской области.
  • Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины за минувшие сутки поразили четыре района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, а также один другой важный военный объект врага.

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Автор: Софія Ковнір