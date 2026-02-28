Минус 770 оккупантов и много техники и вооружения: потери России по состоянию на 28 февраля
- За последние сутки украинские защитники ликвидировали 770 российских оккупантов.
- Россия также продолжает терять технику на фронте, в частности ВСУ отминусовали 1 танк, 5 ББМ и 32 артсистемы.
Россия и в дальнейшем продолжает избавляться от своей армии и техники на фронте в Украине. За последние сутки украинские защитники ликвидировали еще 770 оккупантов.
С февраля 2022 года войска страны-террористки уменьшились уже на 1 265 900 бойцов. Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
Какие потери России?
С начала полномасштабного вторжения по состоянию на 28 февраля 2026 года потери России в войне составляют:
- личного состава – около 1 265 900 (+770) человек;
- танков – 11 707 (+1);
- боевых бронированных машин – 24 102 (+5);
- артиллерийских систем – 37 663 (+32);
- РСЗО – 1 661 (+2);
- средств ПВО – 1 305 (+0);
- самолетов – 435 (+0);
- вертолетов – 348 (+0);
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 149 637 (+1616);
- крылатых ракет – 4 384 (+0);
- кораблей/катеров – 29 (+0);
- подводных лодок – 2 (+0);
- автомобильной техники и автоцистерн – 80 329 (+149);
- специальной техники – 4 075 (+0).
Потери России в войне на 28 февраля 2026 года / Фото Генштаба
Потери России: последние новости
Командир 225 ОШП Герой Украины Олег Ширяев рассказал, что Россия потеряла на Гуляйпольском направлении 2 полные полные полки.
А бойцы ССО провели успешную операцию на Северо-Слобожанском направлении, чтобы остановить просачивание оккупантов. Защитники обнаружили их маршрут и заложили взрывчатку прямо в тылу врага.
Тем временем Силы обороны Украины атаковали нефтебазу "Луганскую", где после этого заметили масштабный пожар. Кроме того, под ударами также были склады горюче-смазочных материалов и пункт управления беспилотниками на Херсонщине.