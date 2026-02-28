Минус 770 оккупантов и много техники и вооружения: потери России по состоянию на 28 февраля

Россия и в дальнейшем продолжает избавляться от своей армии и техники на фронте в Украине. За последние сутки украинские защитники ликвидировали еще 770 оккупантов.

С февраля 2022 года войска страны-террористки уменьшились уже на 1 265 900 бойцов. Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Какие потери России?

С начала полномасштабного вторжения по состоянию на 28 февраля 2026 года потери России в войне составляют:

личного состава – около 1 265 900 (+770) человек;

танков – 11 707 (+1);

боевых бронированных машин – 24 102 (+5);

артиллерийских систем – 37 663 (+32);

РСЗО – 1 661 (+2);

средств ПВО – 1 305 (+0);

самолетов – 435 (+0);

вертолетов – 348 (+0);

БпЛА оперативно-тактического уровня – 149 637 (+1616);

крылатых ракет – 4 384 (+0);

кораблей/катеров – 29 (+0);

подводных лодок – 2 (+0);

автомобильной техники и автоцистерн – 80 329 (+149);

специальной техники – 4 075 (+0).

Потери России в войне на 28 февраля 2026 года / Фото Генштаба

Потери России: последние новости