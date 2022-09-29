В Украине уничтожены еще 430 оккупантов: потери врага по состоянию на 29 сентября

Вооруженные Силы Украины продолжают сокращать численность российской армии. За прошедшие сутки армия россии сократилась на 430 захватчиков.

В Генеральном штабе ВСУ отчитываются, что с начала полномасштабного вторжения в Украину уже ликвидировано 58 580 оккупантов.

Обратите внимание ВСУ отразили 12 атак оккупантов и наносят им потери: карта боевых действий по состоянию на 29 сентября

Актуальная статистика потерь врага

По состоянию на 29 сентября оккупационная армия потеряла:

танков – 2 325 (+13) единиц,

боевых бронированных машин – 4 909 (+20) единиц,

артиллерийских систем – 1 385 (+4) единиц,

реактивных систем залпового огня – 331 единица,

средства ПВО – 175 единиц,

самолетов – 262 единицы,

вертолетов – 224 единицы,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 995 (+6) единиц,

крылатых ракет – 246 (+4) единицы,

кораблей и катеров – 15 единиц,

автомобильной техники и автоцистерн – 3 751 (+19) единицу,

специальной техники – 131 единица.

В Генштабе ВСУ отметили, что наибольшие потери враг понес на Краматорском и Донецком направлениях.



Потери врага на 29 сентября / Инфографика Генштаба ВСУ

Успехи ВСУ на фронте

Украинские защитницы и защитницы в течение 28 сентября отразили 12 атак врага, в том числе поблизости:

Зайцевого;

Майорска;

Железного;

Бахмутского;

Отрадовки;

Николаевки Второй;

Озеряновки;

Первомайского;

Победы;

Новомихайловки;

Павловки;

Безымянного.

Украинская авиация нанесла 16 ударов по позициям врага. В результате этого удалось поразить 3 опорных пункта, 10 мест скопления вооружения и военной техники и 3 зенитно-ракетных комплекса врага.

Противовоздушной обороне удалось "приземлить" 4 российских беспилотника и 4 ракеты Х-59.

Кроме того, ракетные и артиллерийские подразделения поразили 2 командных пункта, 7 районов сосредоточения живой силы и техники, 1 станцию-ретранслятор, 3 станции РЭБ, 2 склада с боеприпасами и 1 – с горюче-смазочными материалами.

Интересно – обзор карты боевых действий на Харьковщине: смотрите видео