В Украине уничтожены еще 430 оккупантов: потери врага по состоянию на 29 сентября
Источник:Генштаб ВСУ
Вооруженные Силы Украины продолжают сокращать численность российской армии. За прошедшие сутки армия россии сократилась на 430 захватчиков.
В Генеральном штабе ВСУ отчитываются, что с начала полномасштабного вторжения в Украину уже ликвидировано 58 580 оккупантов.
Обратите внимание ВСУ отразили 12 атак оккупантов и наносят им потери: карта боевых действий по состоянию на 29 сентября
Актуальная статистика потерь врага
По состоянию на 29 сентября оккупационная армия потеряла:
- танков – 2 325 (+13) единиц,
- боевых бронированных машин – 4 909 (+20) единиц,
- артиллерийских систем – 1 385 (+4) единиц,
- реактивных систем залпового огня – 331 единица,
- средства ПВО – 175 единиц,
- самолетов – 262 единицы,
- вертолетов – 224 единицы,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 995 (+6) единиц,
- крылатых ракет – 246 (+4) единицы,
- кораблей и катеров – 15 единиц,
- автомобильной техники и автоцистерн – 3 751 (+19) единицу,
- специальной техники – 131 единица.
В Генштабе ВСУ отметили, что наибольшие потери враг понес на Краматорском и Донецком направлениях.
Потери врага на 29 сентября / Инфографика Генштаба ВСУ
Успехи ВСУ на фронте
Украинские защитницы и защитницы в течение 28 сентября отразили 12 атак врага, в том числе поблизости:
- Зайцевого;
- Майорска;
- Железного;
- Бахмутского;
- Отрадовки;
- Николаевки Второй;
- Озеряновки;
- Первомайского;
- Победы;
- Новомихайловки;
- Павловки;
- Безымянного.
Украинская авиация нанесла 16 ударов по позициям врага. В результате этого удалось поразить 3 опорных пункта, 10 мест скопления вооружения и военной техники и 3 зенитно-ракетных комплекса врага.
Противовоздушной обороне удалось "приземлить" 4 российских беспилотника и 4 ракеты Х-59.
Кроме того, ракетные и артиллерийские подразделения поразили 2 командных пункта, 7 районов сосредоточения живой силы и техники, 1 станцию-ретранслятор, 3 станции РЭБ, 2 склада с боеприпасами и 1 – с горюче-смазочными материалами.
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