Минус еще более 1000 захватчиков, танки, артсистемы и другая техника: потери врага на 29 июля
- За минувшие сутки потери российской армии составили 1050 человек, а с начала вторжения общие потери в личном составе врага достигли около 1 051 300 человек.
- Среди потерь техники: 4 танка, 39 артиллерийских систем, 192 БПЛА, 2 крылатые ракеты, и 91 единица автомобильной техники.
Враг продолжает нести огромные потери на фронте. Так, за минувшие сутки потери российской армии в личном составе составили 1050 оккупантов.
Кроме этого, у противника есть еще потери среди важной для них техники и оружия. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.
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Какие потери врага на 29 июля 2025 года?
С начала полномасштабного вторжения потери противника ориентировочно составляют:
- Личного состава – около 1 051 300 (+1050) человек;
- танков – 11 065 (+4);
- боевых бронированных машин – 23 064 (+0);
- артиллерийских систем – 30 865 (+39);
- РСЗО – 1 451 (+1);
- средств ПВО – 1 202 (+1);
- самолетов – 421 (+0);
- вертолетов – 340 (+0);
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 48 585 (+192);
- крылатых ракет – 3 548 (+2);
- кораблей/катеров – 28 (+0);
- подводных лодок – 1 (+0);
- автомобильной техники и автоцистерн – 56 687 (+91);
- специальной техники – 3 935 (+0).
Потери врага на 29 июля 2025 года / Инфографика Генштаба ВСУ
Напомним, СБС уничтожили приоритетные цели в тылу противника. Так, было поражено ЗРК "Бук" российских оккупационных войск и еще один ЗРК – "Стрела-10". Кроме этого, было поражено еще две единицы бронетехники неустановленного типа.