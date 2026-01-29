"Минус" самолет, ПВО и сотни оккупантов: потери России по состоянию на 29 января

В целом армия страны-террористки уменьшились уже на 1 237 400 бойцов. Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
Какие потери России?
С начала полномасштабного вторжения оккупанты потеряли:
- личного состава – около 1 237 400 (+830) человек;
- танков – 11 613 (+4);
- боевых бронированных машин – 23 965 (+7);
- артиллерийских систем – 36 733 (+20);
- РСЗО – 1 629 (+0);
- средств ПВО – 1 288 (+2);
- самолетов – 435 (+1);
- вертолетов – 347 (+0);
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 118 679 (+955);
- крылатых ракет – 4 205 (+0);
- кораблей/катеров – 28 (+0);
- подводных лодок – 2 (+0);
- автомобильной техники и автоцистерн – 76 190 (+88);
- специальной техники – 4 053 (+0).
Потери россиян на 29 января / Инфографика Генштаба
Потери России: последние новости
Вечером 28 января о сбитии двух российских самолетов, а именно Су-30 и Су-34, сообщили в ЦПД. Один из них, вероятно, был сбит ЗРК "Patriot" вблизи острова Змеиный.
Стало известно, что ВСУ в ноябре 2025 года ликвидировали российского спортсмена Руслана Пулатова, призера чемпионата мира по рукопашному бою. Он воевал против Украины с самого начала полномасштабного вторжения.
ВСУ уничтожили зенитный ракетный комплекс "Тор-М2" на оккупированной территории Крыма. Масштабы ущерба пока уточняются.