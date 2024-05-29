Еще 1300 оккупантов и более 180 единиц техники: потери врага на 29 мая

29 мая 2024, 08:04
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Силы обороны продолжают давать достойный отпор оккупантам, нанося им немалые потери как в личном составе, так и в технике. Так, только за минувшие сутки ВСУ ликвидировали 1300 захватчиков.

С начала полномасштабного вторжения войска противника потеряли тысячи единиц различной техники и оружия. В Генштабе ВСУ рассказали, как общие боевые потери противника.

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Актуальная статистика потерь

С начала полномасштабного вторжения потери врага достигают:

  • личного состава – около 505100 (+1300) человек,
  • танков – 7700 (+8);
  • боевых бронированных машин – 14891 (+33);
  • артиллерийских систем – 13066 (+37);
  • РСЗО – 1087 (+2);
  • средств ПВО – 815 (+0);
  • самолетов – 357 (+0);
  • вертолетов – 326 (+0);
  • БпЛА оперативно-тактического уровня – 10510 (+28);
  • крылатых ракет – 2222 (+0);
  • кораблей/катеров – 27 (+0);
  • подводных лодок – 1 (+0);
  • автомобильной техники и автоцистерн – 17796 (+56);
  • специальной техники – 2142 (+20).


Потери врага на 29 мая / Инфографика Генштаба ВСУ

Интересно! В понедельник, 27 мая, в Луганске прогремели взрывы. На спутниковых снимках видны следы крупного пожара в аэродроме Луганска, возможно, было поражено радиолокационный комплекс "Небо-М".
Автор: Ірина Марціяш