Еще 1300 оккупантов и более 180 единиц техники: потери врага на 29 мая
29 мая 2024, 08:04Читати новину українською
Силы обороны продолжают давать достойный отпор оккупантам, нанося им немалые потери как в личном составе, так и в технике. Так, только за минувшие сутки ВСУ ликвидировали 1300 захватчиков.
С начала полномасштабного вторжения войска противника потеряли тысячи единиц различной техники и оружия. В Генштабе ВСУ рассказали, как общие боевые потери противника.
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Актуальная статистика потерь
С начала полномасштабного вторжения потери врага достигают:
- личного состава – около 505100 (+1300) человек,
- танков – 7700 (+8);
- боевых бронированных машин – 14891 (+33);
- артиллерийских систем – 13066 (+37);
- РСЗО – 1087 (+2);
- средств ПВО – 815 (+0);
- самолетов – 357 (+0);
- вертолетов – 326 (+0);
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 10510 (+28);
- крылатых ракет – 2222 (+0);
- кораблей/катеров – 27 (+0);
- подводных лодок – 1 (+0);
- автомобильной техники и автоцистерн – 17796 (+56);
- специальной техники – 2142 (+20).
Потери врага на 29 мая / Инфографика Генштаба ВСУ