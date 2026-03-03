Укр Рус
3 марта, 06:47
У врага серьезный минус в живой силе, флоте и не только: потери России по состоянию на 3 марта

София Рожик
Основные тезисы
  • Украинские защитники ликвидировали еще 790 оккупантов за предыдущие сутки, общая численность потерь личного состава России составляет 1 268 520 человек.
  • С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла 11 718 танков, 24 131 боевую бронированную машину и 37 842 артиллерийские системы.

Страна-террористка продолжает терять свою армию и технику на фронте в Украине. За предыдущие сутки украинские защитники ликвидировали еще 790 оккупантов.

С начала полномасштабного вторжения российские войска сократились уже на 1 268 520 бойцов. Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Какие потери России?

С начала полномасштабного вторжения потери России в войне составляют:

  • личного состава – около 1 268 520 (+790) человек;
  • танков – 11 718 (+5);
  • боевых бронированных машин – 24 131 (+20);
  • артиллерийских систем – 37 842 (+47);
  • РСЗО – 1 665 (+0);
  • средств ПВО – 1 319 (+6);
  • самолетов – 435 (+0);
  • вертолетов – 348 (+0);
  • БпЛА оперативно-тактического уровня – 154 698 (+1 529);
  • крылатых ракет – 4 384 (+0);
  • кораблей/катеров – 30 (+1);
  • подводных лодок – 2 (+0);
  • автомобильной техники и автоцистерн – 80 992 (+235);
  • специальной техники – 4 076 (+0).

Потери врага на 3 марта / Фото Генштаба

Потери России: последние новости

  • 2 марта Генштаб ВСУ сообщил о поражении нефтяного терминала и военно-морской базы в Новороссийске. После атаки на объектах фиксировали пожары.

  • Силы обороны также ударили по центру дальней космической связи, радиолокационной станции "Подлет-К1", "Каста 2Е2", "ЯСТРЕБ А-В и подразделению радиоэлектронной разведки "Рубикон".

  • А еще начальник ОВГП 115 бригады Олег "Мартин" рассказал 24 Каналу, что сейчас у оккупантов наступил "снарядный голод". Поэтому они больше прибегают к использованию беспилотных систем и нанесению точечных ударов, а на штурмы бросают переоборудованные гражданские "буханки" вместо танков и БМП.