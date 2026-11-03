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3 ноября, 06:37
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Снова более 2000 оккупантов: какие потери понес враг по состоянию на 3 ноября

Даниил Жоров

Россия продолжает нести тяжелые потери на поле боя. За прошедшие сутки Силы обороны уничтожили 2 060 российских военнослужащих.

С 24 февраля 2022 года враг потерял почти 1,6 миллиона солдат убитыми и тяжелоранеными. Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

Каковы потери России?

С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла:

  • личный состав: около 1 594 830 (+2 060) человек;
  • танки: 12 452 (+0);
  • боевые бронированные машины: 25 633 (+4);
  • артиллерийские системы: 51 840 (+39);
  • РСЗО: 2 252 (+1);
  • средства ПВО: 1 731 (+0);
  • самолеты: 452;
  • вертолеты: 356;
  • наземные робототехнические комплексы: 3 067 (+4);
  • БПЛА оперативно-тактического уровня: 593 954 (+1 413);
  • крылатые ракеты: 5 140;
  • корабли и катера: 35;
  • подводные лодки: 2;
  • автомобильная техника и автоцистерны: 169 473 (+363);
  • специальная техника: 4 867 (+4).


Потери России / Инфографика Генштаба

Отметим, что командующий Силами беспилотных систем Роберт "Мадьяр" Бровди сообщил, что в октябре подразделения СБС в среднем поражали вражескую цель каждые 41 секунду. За месяц они нанесли российским войскам потери в 16 796 человек, что стало рекордным показателем за все время полномасштабной войны.