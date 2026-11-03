3 ноября, 06:37
Снова более 2000 оккупантов: какие потери понес враг по состоянию на 3 ноября
Россия продолжает нести тяжелые потери на поле боя. За прошедшие сутки Силы обороны уничтожили 2 060 российских военнослужащих.
С 24 февраля 2022 года враг потерял почти 1,6 миллиона солдат убитыми и тяжелоранеными. Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.
Каковы потери России?
С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла:
- личный состав: около 1 594 830 (+2 060) человек;
- танки: 12 452 (+0);
- боевые бронированные машины: 25 633 (+4);
- артиллерийские системы: 51 840 (+39);
- РСЗО: 2 252 (+1);
- средства ПВО: 1 731 (+0);
- самолеты: 452;
- вертолеты: 356;
- наземные робототехнические комплексы: 3 067 (+4);
- БПЛА оперативно-тактического уровня: 593 954 (+1 413);
- крылатые ракеты: 5 140;
- корабли и катера: 35;
- подводные лодки: 2;
- автомобильная техника и автоцистерны: 169 473 (+363);
- специальная техника: 4 867 (+4).
Потери России / Инфографика Генштаба
Отметим, что командующий Силами беспилотных систем Роберт "Мадьяр" Бровди сообщил, что в октябре подразделения СБС в среднем поражали вражескую цель каждые 41 секунду. За месяц они нанесли российским войскам потери в 16 796 человек, что стало рекордным показателем за все время полномасштабной войны.