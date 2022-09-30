Еще 500 оккупантов "поехали на концерт Кобзона": потери врага по состоянию на 30 сентября

Наши военные не останавливаются и продолжают уменьшать численность российской армии. За прошедшие сутки армия России сократилась на 500 захватчиков.

В Генеральном штабе ВСУ отчитываются, что с начала полномасштабного вторжения в Украину уже ликвидировано 59 080 оккупантов. Наибольшие потери противник понес на Краматорском и Донецком направлениях.

Кстати ВСУ отразили 10 атак врага и нанесли 29 авиаударов: карта боевых действий по состоянию на 30 сентября

Актуальная статистика потерь врага

​По состоянию на 30 сентября оккупационная армия потеряла:

танков – 2 338 (+13) единиц;

боевых бронированных машин – 4 932 (+23) единицы;

артиллерийских систем – 1 391 (+6) единица;

реактивных систем залпового огня – 333 (+2) единицы;

средств ПВО – 176 (+1) единиц;

самолетов – 264 (+2) единицы;

вертолетов – 225 (+1) единиц;

БпЛА оперативно-тактического уровня – 1 003 (+8) единицы;

крылатых ракет – 246 единиц;

кораблей и катеров – 15 единиц;

автомобильной техники и автоцистерн – 3 768 (+17) единиц;

специальной техники – 131 единица.



Потери врага по состоянию на 30 сентября / Фото Генштаб ВСУ

Следует отметить, что в Генштабе ВСУ утром 30 сентября информировали о серьезных потерях противника в течение последних дней:

в Бахмутовке Луганской области в результате удара по району сосредоточения противника погибли более 50 оккупантов, уничтожено 17 единиц вражеской техники;

в Токмаке Запорожской области до 50 захватчиков получили ранения, уничтожено 10 единиц вооружения и военной техники;

до 40 оккупантов получили ранения в Гуляйпольском районе Запорожской области;

в Мелитополе уничтожен пункт управления, зенитный ракетный комплекс С-300 и ранены более 50 оккупантов.

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