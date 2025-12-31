Под Новый год – еще минус 1 000 оккупантов: потери России по состоянию на 31 декабря

В целом войска страны-террористки уменьшились уже на 1 207 910 бойцов. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.
Смотрите также Командир "Ахиллеса" сказал, как можно остановить наступление россиян
Какие потери России по состоянию на 31 декабря?
С начала полномасштабного вторжения потери противника ориентировочно составляют:
- личного состава – около 1 207 910 (+1 000) человек;
- танков – 11 481 (+4);
- боевых бронированных машин – 23 845 (+4);
- артиллерийских систем – 35 642 (+33);
- РСЗВ – 1 586 (+1);
- средств ПВО – 1 266 (+0);
- самолетов – 434 (+0);
- вертолетов – 347 (+0);
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 97 684 (+552);
- крылатых ракет – 4 136 (+0);
- кораблей/катеров – 28 (+0);
- подводных лодок – 2 (+0);
- автомобильной техники и автоцистерн – 72 247 (+127);
- специальной техники – 4 035 (+1).
Обновленные потери России / Инфографика Генштаба ВСУ
Потери врага: последние новости
Вечером 30 декабря "добрые" дроны атаковали нефтебазу в Ровеньках на оккупированной Луганщине. Там вспыхнул пожар.
Несколько дней назад ВСУ ударили по складу "Шахедов" и понтонной переправе на временно оккупированных территориях Донецкой области. А еще – по расположению ремонтного подразделения 1435 мотострелкового полка на Луганщине.
Кроме того, Украина атаковала Сызранский НПЗ в Самарской области и другие объекты на оккупированной территории. Подтверждено также поражение завода "Лукойл-Волгограднефтепереработка" в Волгоградской области.