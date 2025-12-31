В целом войска страны-террористки уменьшились уже на 1 207 910 бойцов. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

С начала полномасштабного вторжения потери противника ориентировочно составляют:

Обновленные потери России / Инфографика Генштаба ВСУ

Вечером 30 декабря "добрые" дроны атаковали нефтебазу в Ровеньках на оккупированной Луганщине. Там вспыхнул пожар.

Несколько дней назад ВСУ ударили по складу "Шахедов" и понтонной переправе на временно оккупированных территориях Донецкой области. А еще – по расположению ремонтного подразделения 1435 мотострелкового полка на Луганщине.