31 октября, 06:32
Что еще минус 1 670 оккупантов: потери России на 31 октября
Потери России в живой силе и технике на фронте в Украине продолжают активно расти. За последние сутки украинские военные уничтожили еще 1 670 оккупантов.
В целом с начала полномасштабного вторжения численность армии страны-террористки сократилась уже примерно на 1 588 170 человек. Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
Каковы потери России
С начала полномасштабного вторжения по состоянию на 31 октября 2026 года Россия потеряла:
- личного состава – около 1 588 170 (+1 670) человек;
- танков – 12 450 (+0);
- боевых бронированных машин – 25 620 (+3);
- артиллерийских систем – 51 739 (+19);
- РСЗО – 2 247 (+1);
- средств ПВО – 1 730 (+2);
- самолетов – 452 (+0);
- вертолетов – 356 (+0);
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 590 661 (+1 663);
- наземных робототехнических комплексов – 3 045 (+6);
- кораблей / катеров – 35 (+0);
- подводных лодок – 2 (+0);
- автомобильной техники и автоцистерн – 168 480 (+206);
- специальной техники – 4 860 (+0);
- крылатых ракет – 5 140 (+0).
Потери России в войне / Генштаб ВСУ
Напомним, что в четверг, 29 октября, Военно-морские силы нанесли удар по аэродрому "Мариновка" в Волгоградской области страны-агрессора. Спутниковые снимкизафиксировали уничтожение двух российских бомбардировщиков.