Более 1000 захватчиков, танки, артсистемы и другая техника: потери врага на 4 июня

ВСУ продолжают наносить врагу потери на поле боя. Так, за минувшие сутки потери российской армии в личном составе составили 1020 захватчиков.

Войско страны-агрессора также теряет бешеными темпами и технику. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

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Актуальная статистика потерь врага

С начала полномасштабного вторжения потери противника ориентировочно составляют:

Личного состава – около 991820 (+1020) человек,

танков – 10884 (+3);

боевых бронированных машин – 22678 (+7);

артиллерийских систем – 28711 (+88);

РСЗВ – 1402 (+0);

средств ПВО – 1176 (+0);

самолетов – 413 (+0);

вертолетов – 336 (+0);

БПЛА оперативно-тактического уровня – 38924 (+176);

крылатых ракет – 3271 (+0);

кораблей/катеров – 28 (+0);

подводных лодок – 1 (+0);

автомобильной техники и автоцистерн – 50730 (+123);

специальной техники – 3907 (+2).



Потери врага на 4 июня 2025 года / Инфографика Генштаба ВСУ



Напомним, что СБУ провела спецоперацию и в третий раз поразила Крымский мост – на этот раз под водой. Агенты СБУ заминировали опоры этого незаконного объекта.

Известно, что подводные подпорки опор сильно повреждены на уровне дна. Фактически мост находится в аварийном состоянии.