Уничтожено еще 2 180 оккупантов и большое количество техники: потери России на 4 ноября

Потери России в живой силе и технике на фронте в Украине продолжают активно расти. За последние сутки украинские военные уничтожили еще 2 180 оккупантов.

В целом с начала полномасштабного вторжения численность армии страны-террористки сократилась уже примерно на 1 597 010 человек. Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Каковы потери России

С начала полномасштабного вторжения по состоянию на 4 ноября 2026 года Россия потеряла:

личного состава – около 1 597 010 (+2 180) человек;

танков – 12 453 (+1);

боевых бронированных машин – 25 640 (+7);

артиллерийских систем – 51 879 (+39);

РСЗО – 2 252 (+0);

средств ПВО – 1 733 (+2);

самолетов – 452 (+0);

вертолетов – 356 (+0);

БПЛА оперативно-тактического уровня – 595 058 (+1 104);

наземных робототехнических комплексов – 3 072 (+5);

кораблей / катеров – 35 (+0);

подводных лодок – 2 (+0);

автомобильной техники и автоцистерн – 169 881 (+408);

специальной техники – 4 871 (+4);

крылатых ракет – 5 192 (+52).

Потери России в войне / Генштаб ВСУ

К слову, Зеленский заявил о отсутствие преимущества России на фронте. Российская армия в октябре 2026 года потеряла 54,4 тысячи военнослужащих убитыми и тяжелоранеными.