Отминусировано 900 оккупантов и сотни единиц техники: какие потери России на 5 марта
- С начала полномасштабного вторжения потери России составляют примерно 1270400 человек и 11727 танков.
- За последний день Россия потеряла 900 военных, 4 танка, 7 боевых бронированных машин и 210 единиц автомобильной техники.
Украина продолжает держать оборону против России, которая не оставляет попыток захватить значительную часть нашего государства. Украинские военные ежедневно уменьшают наступательный потенциал врага и наносят значительные потери.
Об актуальных потерях информирует Генштаб.
Какие потери у России?
С начала полномасштабного вторжения потери России в войне составляют:
- личного состава – около 1 270 400 (+900) человек;
- танков – 11 727 (+4);
- боевых бронированных машин – 24 142 (+7);
- артиллерийских систем – 37 915 (+41);
- РСЗО – 1 667 (+0);
- средства ПВО – 1 319 (+0);
- самолетов – 435 (+0);
- вертолетов – 348 (+0);
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 158 381 (+1 950);
- крылатые ракеты – 4 384 (+0);
- корабли/катера – 30 (+0);
- подводные лодки – 2 (+0);
- автомобильная техника и автоцистерны – 81 434 (+210);
- специальная техника – 4079 (+1).
Какие потери России по состоянию на 5 марта 2026 года / Фото Генштаб
Какие еще значительные потери понесли россияне за последнее время?
В ночь на 2 марта украинские Силы обороны нанесли массированный удар по российскому флоту. В Новороссийске в результате атаки повреждены по меньшей мере 5 российских военных кораблей. Среди оккупантов есть 3 погибших и 16 раненых.
Накануне стало известно, что Силы беспилотных систем и ССО уничтожили российскую РЛС "Каста" на Запорожье, что облегчит работу украинских пилотов. Важно, что РЛС "Каста" предназначена для контроля воздушного пространства и способна обнаруживать до 20 воздушных целей за минут.
Также в Генштабе подтвердили, что Силы обороны Украины поразили нефтяной терминал "Шесхарис" и военно-морскую базу "Новороссийск" в Краснодарском крае России, что повлекло масштабный пожар. Подтверждено поражение нефтеналивных стендеров терминала, радиолокационной станции и уничтожение нескольких резервуаров.