Отминусировано 900 оккупантов и сотни единиц техники: какие потери России на 5 марта

Об актуальных потерях информирует Генштаб.

С начала полномасштабного вторжения потери России в войне составляют:

Какие потери России по состоянию на 5 марта 2026 года / Фото Генштаб

В ночь на 2 марта украинские Силы обороны нанесли массированный удар по российскому флоту. В Новороссийске в результате атаки повреждены по меньшей мере 5 российских военных кораблей. Среди оккупантов есть 3 погибших и 16 раненых.

Накануне стало известно, что Силы беспилотных систем и ССО уничтожили российскую РЛС "Каста" на Запорожье, что облегчит работу украинских пилотов. Важно, что РЛС "Каста" предназначена для контроля воздушного пространства и способна обнаруживать до 20 воздушных целей за минут.