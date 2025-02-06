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24 Канал Новости Украины Еще 1240 оккупантов и более 300 единиц вооружения: потери России по состоянию на 6 февраля
6 февраля, 07:08
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Еще 1240 оккупантов и более 300 единиц вооружения: потери России по состоянию на 6 февраля

София Рожик

Российская армия продолжает терять на войне против Украины свою живую силу и военную технику. За последние сутки было ликвидировано 1 240 оккупантов.

В целом вражеское войско уже уменьшилось более чем на 845 тысяч солдат. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

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Потери России по состоянию на 6 февраля

С 24 февраля 2022 года по 6 февраля 2025 года армия России потеряла:

  • личного состава – около 845 310 (+1240) человек,
  • танков – 9 965 (+18),
  • боевых бронированных машин – 20 737 (+16),
  • артиллерийских систем – 22 753 (+46),
  • РСЗО – 1 271 (+2),
  • средств ПВО – 1 055 (+2),
  • самолетов – 369 (+0),
  • вертолетов – 331 (+0),
  • БпЛА оперативно-тактического уровня – 24 185 (+83),
  • крылатых ракет – 3 054 (+0),
  • кораблей/катеров – 28 (+0),
  • подводных лодок – 1 (+0),
  • автомобильной техники и автоцистерн – 36 211 (+133),
  • специальной техники – 3 737 (+2).

Потери России в войне / Инфографика Генштаба ВСУ

 