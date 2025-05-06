За сутки уничтожено 1430 оккупантов и 3 танка: потери врага на 6 мая

Ползучее наступление россиян дается им ценой безумных потерь. Генштаб отчитался о количестве уничтоженных оккупантов по состоянию на 6 мая.

Общие потери России в войне против Украины составляют около 959 500 человек. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ. Смотрите также Военные Воздушных Сил ВСУ поразили пункт управления оккупантов в Курской области Какие потери России на 6 мая С начала полномасштабного вторжения российская армия потеряла: личного состава – около 959 500 (+1430);

танков – 10 766 (+3);

боевых бронированных машин – 22 416 (+5);

артиллерийских систем – 27 431 (+61);

РСЗО – 1378 (+1);

средств ПВО – 1 155 (+0);

самолетов – 372 (+0);

вертолетов – 335 (+0);

БпЛА оперативно-тактического уровня – 35 142 (+145);

крылатых ракет – 3 196 (+0);

кораблей/катеров – 28 (+0);

подводных лодок – 1 (+0);

автомобильной техники и автоцистерн – 47 353 (+103);

специальной техники – 3 873 (+3).

Потери России в войне / Инфографика Генштаба ВСУ