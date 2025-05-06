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24 Канал Новости Украины За сутки уничтожено 1430 оккупантов и 3 танка: потери врага на 6 мая
6 мая, 07:23
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За сутки уничтожено 1430 оккупантов и 3 танка: потери врага на 6 мая

Сергей Попович
Основні тези
  • Генштаб ВСУ сообщает о значительных потерях российской армии с начала полномасштабного вторжения в Украину.
  • По состоянию на 6 мая потери составляют почти 960 тысяч личного состава, почти 11 тысяч танков.

Ползучее наступление россиян дается им ценой безумных потерь. Генштаб отчитался о количестве уничтоженных оккупантов по состоянию на 6 мая.

Общие потери России в войне против Украины составляют около 959 500 человек. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

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Какие потери России на 6 мая

С начала полномасштабного вторжения российская армия потеряла:

  • личного состава – около 959 500 (+1430);
  • танков – 10 766 (+3);
  • боевых бронированных машин – 22 416 (+5);
  • артиллерийских систем – 27 431 (+61);
  • РСЗО – 1378 (+1);
  • средств ПВО – 1 155 (+0);
  • самолетов – 372 (+0);
  • вертолетов – 335 (+0);
  • БпЛА оперативно-тактического уровня – 35 142 (+145);
  • крылатых ракет – 3 196 (+0);
  • кораблей/катеров – 28 (+0);
  • подводных лодок – 1 (+0);
  • автомобильной техники и автоцистерн – 47 353 (+103);
  • специальной техники – 3 873 (+3).


Потери России в войне / Инфографика Генштаба ВСУ