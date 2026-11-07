Сколько оккупантов ликвидировано: потери России по состоянию на 7 ноября

Российская армия продолжает стремительно редеть. Ежедневно оккупанты теряют более 2000 солдат.

За октябрь страна-агрессор потеряла убитых и тяжелораненых 54 тысячи военнослужащих.

Сколько оккупантов ликвидировано за сутки?

По данным Генштаба, с начала полномасштабного вторжения по состоянию на 7 ноября 2026 года Россия потеряла:

Личный состав: около 1 604 110 (+2 280) человек

Танки: 12 456

Боевые бронированные машины: 25 654 (+3)

Артиллерийские системы: 52 000 (+44)

РСЗО: 2 257 (+3)

Средства ПВО: 1 747 (+3)

Самолеты: 452

Вертолеты: 356

Наземные робототехнические комплексы: 3 093 (+8)

БпЛА оперативно-тактического уровня: 598 840 (+1 224)

Крылатые ракеты: 5 192

Корабли и катера: 35

Подводные лодки: 2

Автомобильная техника и автоцистерны: 171 389 (+460)

Специальная техника: 4 881 (+3)

Потери России на 7 ноября 2026 года / Фото Генштаб

Российская армия теряет больше военнослужащих, чем может привлечь в армию. Из-за этого оккупанты не смогли выполнить поставленные на 2026 год задачи, в частности захватить Донецкую, Херсонскую и Запорожскую области.

Об этом в эфире 24 Канала рассказал военный эксперт Игорь Романенко.

По оценке Романенко, с начала полномасштабного вторжения Россия потеряла около 1,5 миллиона военнослужащих. Ежемесячно российская армия теряет примерно 49 тысяч бойцов, тогда как набирает не более 30 тысяч. Таким образом, ежемесячный дефицит составляет около 19 тысяч военнослужащих.

Суточные потери, по словам эксперта, превышают 1,5 тысячи человек. Такими темпами Россия не успевает пополнять подразделения. Это ослабляет ее возможности продолжать наступление и достигать поставленных целей.

Романенко отметил, что российская наступательная кампания в 2026 году не принесла Кремлю ожидаемых результатов. В частности, оккупанты не смогли захватить всю Донецкую область, а также Херсонскую и Запорожскую области. По словам эксперта, эти задачи российское командование фактически перенесло на следующий год.