Скільки окупантів ліквідовано: втрати Росії на 7 листопада

За жовтень країна-агресорка втратила убитими і важко пораненими 54 тисяч військових.

Adv

популярні відео

Скільки окупантів ліквідовано за добу?

За даними Генштабу, з початку повномасштабного вторгненням станом на 7 листопада 2026 рік Росія втратила:

Особовий склад: близько 1 604 110 (+2 280) осіб

Танки: 12 456

Бойові броньовані машини: 25 654 (+3)

Артилерійські системи: 52 000 (+44)

РСЗВ: 2 257 (+3)

Засоби ППО: 1 747 (+3)

Літаки: 452

Гелікоптери: 356

Наземні робототехнічні комплекси: 3 093 (+8)

БпЛА оперативно-тактичного рівня: 598 840 (+1 224)

Крилаті ракети: 5 192

Кораблі та катери: 35

Підводні човни: 2

Автомобільна техніка та автоцистерни: 171 389 (+460)

Спеціальна техніка: 4 881 (+3)

Втрати Росії на 7 листопада 2026 рік / Фото Генштаб

Російська армія втрачає більше військових, ніж може залучити до війська. Через це окупанти не змогли виконати поставлені на 2026 рік завдання, зокрема захопити Донецьку, Херсонську та Запорізьку області.

Реклама

Про це в ефірі 24 Каналу розповів військовий експерт Ігор Романенко.

За оцінкою Романенка, від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила близько 1,5 мільйона військових. Щомісяця російська армія втрачає приблизно 49 тисяч бійців, тоді як набирає не більше ніж 30 тисяч. Отже, щомісячний дефіцит становить близько 19 тисяч військових.

Добові втрати, за словами експерта, перевищують 1,5 тисячі осіб. Такими темпами Росія не встигає поповнювати підрозділи. Це послаблює її можливості продовжувати наступ і досягати поставлених цілей.

Романенко зазначив, що російська наступальна кампанія у 2026 році не дала Кремлю очікуваних результатів. Зокрема, окупанти не змогли захопити всю Донецьку область, а також Херсонську та Запорізьку області. За словами експерта, ці завдання російське командування фактично перенесло на наступний рік.