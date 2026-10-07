1 690 оккупантов и сотни единиц важной техники: обновленные "успехи" России к 74-летию Путина

В целом с начала полномасштабного вторжения численность армии страны-террористки сократилась уже примерно на 1 545 950 человек. Генеральный штаб ВСУ подвел итоги "успехов" России к 74-летию диктатора Путина.

Каковы потери России

С начала полномасштабного вторжения по 7 октября 2026 года потери страны-террористки составляют:

личного состава – около 1 545 950 (+1 690) человек;

танков – 12 396 (+0);

боевых бронированных машин – 25 498 (+4);

артиллерийских систем – 50 836 (+51);

РСЗО – 2 192 (+8);

средств ПВО – 1 690 (+2);

самолетов – 443 (+0);

вертолетов – 356 (+0);

БПЛА оперативно-тактического уровня – 551 876 (+1890);

наземных робототехнических комплексов – 2 878 (+12);

кораблей/катеров – 35 (+0);

подводных лодок – 2 (+0);

автомобильной техники и автоцистерн – 159 128 (+577);

специальной техники – 4 800 (+5);

крылатых ракет – 5 126 (+0).

Развязав крупнейшую войну на континенте со времен Второй мировой, российский диктатор с каждым новым годом подводит свою страну ближе к пропасти, а себя – к свалке истории. Продолжаем борьбу с агрессором ради справедливого и прочного мира в Украине,

– отметили в Генштабе. Завантаження опитування… Показати повністю

К слову, украинские артиллеристы ликвидировали командира российского 11-го танкового полкамайора Алексея Караваева с позывным "Отец". Российский офицер погиб во время инспекционной поездки на передовые позиции оккупантов на Харьковском направлении.