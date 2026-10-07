1 690 оккупантов и сотни единиц важной техники: обновленные "успехи" России к 74-летию Путина
Потери России в живой силе и технике на фронте в Украине продолжают неуклонно расти. За прошедшие сутки украинские защитники уничтожили еще 1 690 оккупантов.
В целом с начала полномасштабного вторжения численность армии страны-террористки сократилась уже примерно на 1 545 950 человек. Генеральный штаб ВСУ подвел итоги "успехов" России к 74-летию диктатора Путина.
Каковы потери России
С начала полномасштабного вторжения по 7 октября 2026 года потери страны-террористки составляют:
- личного состава – около 1 545 950 (+1 690) человек;
- танков – 12 396 (+0);
- боевых бронированных машин – 25 498 (+4);
- артиллерийских систем – 50 836 (+51);
- РСЗО – 2 192 (+8);
- средств ПВО – 1 690 (+2);
- самолетов – 443 (+0);
- вертолетов – 356 (+0);
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 551 876 (+1890);
- наземных робототехнических комплексов – 2 878 (+12);
- кораблей/катеров – 35 (+0);
- подводных лодок – 2 (+0);
- автомобильной техники и автоцистерн – 159 128 (+577);
- специальной техники – 4 800 (+5);
- крылатых ракет – 5 126 (+0).
Развязав крупнейшую войну на континенте со времен Второй мировой, российский диктатор с каждым новым годом подводит свою страну ближе к пропасти, а себя – к свалке истории. Продолжаем борьбу с агрессором ради справедливого и прочного мира в Украине,
– отметили в Генштабе.
К слову, украинские артиллеристы ликвидировали командира российского 11-го танкового полкамайора Алексея Караваева с позывным "Отец". Российский офицер погиб во время инспекционной поездки на передовые позиции оккупантов на Харьковском направлении.