Потери России в живой силе и технике на фронте в Украине продолжают неуклонно расти. За прошедшие сутки украинские защитники уничтожили еще 1 540 захватчиков.

В целом с начала полномасштабного вторжения численность армии страны-террористки сократилась уже примерно на 1 497 980 человек. Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Каковы потери России

По данным Генштаба, с начала полномасштабного вторжения по состоянию на 7 сентября 2026 года Россия потеряла:

личного состава – около 1 497 980 (+1 540) человек;

танков – 12 332 (+1);

боевых бронированных машин – 25 284 (+6);

артиллерийских систем – 49 311 (+51);

РСЗО – 2 103 (+7);

средств ПВО – 1 609 (+4);

самолетов – 441 (+0);

вертолетов – 355 (+0);

БПЛА оперативно-тактического уровня – 502 717 (+1 473);

наземных робототехнических комплексов – 2 516 (+9);

корабли / катера – 35 (+0);

подводные лодки – 2 (+0);

автомобильная техника и автоцистерны – 145 026 (+591);

специальная техника – 4 647 (+3),

крылатые ракеты – 5 070 (+0).

Потери России / Фото Генштаба

Напомним, что 21 августа агенты движения "Атеш" уничтожили башню связи в районе Перми. Это произошло непосредственно перед успешным ударом Сил обороны Украины по нефтеперерабатывающему заводу "ЛУКОЙЛ-Пермнафтооргсинтез". Уничтоженное сооружение служило резервным каналом для обмена оперативной информацией между охраной предприятия и военными подразделениями, прикрывавшими его.

Кроме того, Силы обороны Украины уничтожили сразу два российских вертолета, а именно Ка-52 и Ми-28, а также поразили Ми-8 в аэропорту Сочи.