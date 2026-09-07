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7 сентября, 06:32
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ВСУ уничтожили еще 1 540 оккупантов: потери России на 7 сентября

София Рожик

Потери России в живой силе и технике на фронте в Украине продолжают неуклонно расти. За прошедшие сутки украинские защитники уничтожили еще 1 540 захватчиков.

В целом с начала полномасштабного вторжения численность армии страны-террористки сократилась уже примерно на 1 497 980 человек. Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Каковы потери России

По данным Генштаба, с начала полномасштабного вторжения по состоянию на 7 сентября 2026 года Россия потеряла:

  • личного состава – около 1 497 980 (+1 540) человек;
  • танков – 12 332 (+1);
  • боевых бронированных машин – 25 284 (+6);
  • артиллерийских систем – 49 311 (+51);
  • РСЗО – 2 103 (+7);
  • средств ПВО – 1 609 (+4);
  • самолетов – 441 (+0);
  • вертолетов – 355 (+0);
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 502 717 (+1 473);
  • наземных робототехнических комплексов – 2 516 (+9);
  • корабли / катера – 35 (+0);
  • подводные лодки – 2 (+0);
  • автомобильная техника и автоцистерны – 145 026 (+591);
  • специальная техника – 4 647 (+3),
  • крылатые ракеты – 5 070 (+0).

Потери России / Фото Генштаба

Напомним, что 21 августа агенты движения "Атеш" уничтожили башню связи в районе Перми. Это произошло непосредственно перед успешным ударом Сил обороны Украины по нефтеперерабатывающему заводу "ЛУКОЙЛ-Пермнафтооргсинтез". Уничтоженное сооружение служило резервным каналом для обмена оперативной информацией между охраной предприятия и военными подразделениями, прикрывавшими его.

Кроме того, Силы обороны Украины уничтожили сразу два российских вертолета, а именно Ка-52 и Ми-28, а также поразили Ми-8 в аэропорту Сочи.