ВСУ уничтожили еще 1 540 оккупантов: потери России на 7 сентября
Потери России в живой силе и технике на фронте в Украине продолжают неуклонно расти. За прошедшие сутки украинские защитники уничтожили еще 1 540 захватчиков.
В целом с начала полномасштабного вторжения численность армии страны-террористки сократилась уже примерно на 1 497 980 человек. Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
Каковы потери России
По данным Генштаба, с начала полномасштабного вторжения по состоянию на 7 сентября 2026 года Россия потеряла:
- личного состава – около 1 497 980 (+1 540) человек;
- танков – 12 332 (+1);
- боевых бронированных машин – 25 284 (+6);
- артиллерийских систем – 49 311 (+51);
- РСЗО – 2 103 (+7);
- средств ПВО – 1 609 (+4);
- самолетов – 441 (+0);
- вертолетов – 355 (+0);
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 502 717 (+1 473);
- наземных робототехнических комплексов – 2 516 (+9);
- корабли / катера – 35 (+0);
- подводные лодки – 2 (+0);
- автомобильная техника и автоцистерны – 145 026 (+591);
- специальная техника – 4 647 (+3),
- крылатые ракеты – 5 070 (+0).
Потери России / Фото Генштаба
Напомним, что 21 августа агенты движения "Атеш" уничтожили башню связи в районе Перми. Это произошло непосредственно перед успешным ударом Сил обороны Украины по нефтеперерабатывающему заводу "ЛУКОЙЛ-Пермнафтооргсинтез". Уничтоженное сооружение служило резервным каналом для обмена оперативной информацией между охраной предприятия и военными подразделениями, прикрывавшими его.
Кроме того, Силы обороны Украины уничтожили сразу два российских вертолета, а именно Ка-52 и Ми-28, а также поразили Ми-8 в аэропорту Сочи.