Загалом із початку повномасштабного вторгнення чисельність армії країни-терористки скоротилася вже приблизно на 1 497 980 осіб. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Які втрати Росії
За даними Генштабу, з початку повномасштабного вторгнення станом на 7 вересня 2026 рік Росія втратила:
- особового складу – близько 1 497 980 (+1 540) осіб;
- танків – 12 332 (+1);
- бойових броньованих машин – 25 284 (+6);
- артилерійських систем – 49 311 (+51);
- РСЗВ – 2 103 (+7);
- засоби ППО – 1 609 (+4);
- літаків – 441 (+0);
- гелікоптерів – 355 (+0);
- БПЛА оперативно–тактичного рівня – 502 717 (+1 473);
- наземних робототехнічних комплексів – 2 516 (+9);
- кораблі / катери – 35 (+0);
- підводні човни – 2 (+0);
- автомобільна техніка та автоцистерни – 145 026 (+591);
- спеціальна техніка – 4 647 (+3),
- крилаті ракети – 5 070 (+0).
Втрати Росії / Фото ГенштабуНе покладайтесь на випадок у стрічці Додайте 24 Канал у вибрані в Google
Нагадаємо, що агенти руху "Атеш" 21 серпня знищили вежу зв'язку в районі Пермі. Це сталося безпосередньо перед вдалим ударом Сил оборони України по нафтопереробному заводу "ЛУКОЙЛ-Пермнафтооргсинтез". Знищена споруда слугувала резервним каналом для обміну оперативною інформацією між охороною підприємства та військовими підрозділами, що його прикривали.
А ще Сили оборони України знищили одразу 2 російські вертольоти, а саме Ка-52 і Мі-28, та уразили Мі-8 в аеропорту Сочі.