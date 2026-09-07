Загалом із початку повномасштабного вторгнення чисельність армії країни-терористки скоротилася вже приблизно на 1 497 980 осіб. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Які втрати Росії

За даними Генштабу, з початку повномасштабного вторгнення станом на 7 вересня 2026 рік Росія втратила:

особового складу – близько 1 497 980 (+1 540) осіб;

танків – 12 332 (+1);

бойових броньованих машин – 25 284 (+6);

артилерійських систем – 49 311 (+51);

РСЗВ – 2 103 (+7);

засоби ППО – 1 609 (+4);

літаків – 441 (+0);

гелікоптерів – 355 (+0);

БПЛА оперативно–тактичного рівня – 502 717 (+1 473);

наземних робототехнічних комплексів – 2 516 (+9);

кораблі / катери – 35 (+0);

підводні човни – 2 (+0);

автомобільна техніка та автоцистерни – 145 026 (+591);

спеціальна техніка – 4 647 (+3),

крилаті ракети – 5 070 (+0).

Втрати Росії / Фото Генштабу

Нагадаємо, що агенти руху "Атеш" 21 серпня знищили вежу зв'язку в районі Пермі. Це сталося безпосередньо перед вдалим ударом Сил оборони України по нафтопереробному заводу "ЛУКОЙЛ-Пермнафтооргсинтез". Знищена споруда слугувала резервним каналом для обміну оперативною інформацією між охороною підприємства та військовими підрозділами, що його прикривали.

А ще Сили оборони України знищили одразу 2 російські вертольоти, а саме Ка-52 і Мі-28, та уразили Мі-8 в аеропорту Сочі.