Фантастический результат ВСУ: потери врага по состоянию на 8 февраля
Источник:Генеральный штаб ВСУ
Захватчики продолжают нести колоссальные потери на войне с Украиной. По состоянию на 8 февраля украинским воинам удалось ликвидировать уже 134 100 оккупантов.
Только за минувшие сутки вражеские войска потеряли 910 человек. Однако россияне терпят колоссальные потери и в технике.
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Потери оккупантов в технике по состоянию на 8 февраля
- танков – 3 253;
- боевых бронированных машин – 6 458;
- артиллерийских систем – 2 236;
- РСЗО – 461;
- средств ПВО – 228;
- самолетов – 295;
- вертолетов – 285;
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 1961;
- крылатых ракет – 796;
- кораблей и катеров – 18;
- автомобильной техники и автоцистерн – 5 112;
- специальной техники – 211.
Что происходит на фронте
Российские оккупанты пытаются наступать на 5 направлениях:
- Купянском;
- Лиманском;
- Бахмутскому;
- Авдеевском;
- Новопавловском.
Украинские защитники не оставляют врагу никаких шансов на успех. Наши воины мужественно отражают все атаки российских оккупантов.
За минувшие сутки наши защитники отбили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Новоселовское, Краснопоповка, Шипиловка и Белогоровка Луганской области.
В частности, в районах населенных пунктов Новоселовское, Червонопоповка, Шипиловка и Белогоровка Луганской области.
Российские оккупанты продолжают наносить террористические удары по территории Украины. В частности, в который раз ударили по Харькову. В эпицентре удара – гражданская инфраструктура.
Людей призывают оперативно реагировать на оповещения об угрозе.