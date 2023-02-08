Фантастический результат ВСУ: потери врага по состоянию на 8 февраля

8 февраля 2023, 08:07
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Источник:

Генеральный штаб ВСУ

Захватчики продолжают нести колоссальные потери на войне с Украиной. По состоянию на 8 февраля украинским воинам удалось ликвидировать уже 134 100 оккупантов.

Только за минувшие сутки вражеские войска потеряли 910 человек. Однако россияне терпят колоссальные потери и в технике.

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Потери оккупантов в технике по состоянию на 8 февраля

  • танков – 3 253;
  • боевых бронированных машин – 6 458;
  • артиллерийских систем – 2 236;
  • РСЗО – 461;
  • средств ПВО – 228;
  • самолетов – 295;
  • вертолетов – 285;
  • БпЛА оперативно-тактического уровня – 1961;
  • крылатых ракет – 796;
  • кораблей и катеров – 18;
  • автомобильной техники и автоцистерн – 5 112;
  • специальной техники – 211.

Что происходит на фронте

Российские оккупанты пытаются наступать на 5 направлениях:

  • Купянском;
  • Лиманском;
  • Бахмутскому;
  • Авдеевском;
  • Новопавловском.

Украинские защитники не оставляют врагу никаких шансов на успех. Наши воины мужественно отражают все атаки российских оккупантов. 

За минувшие сутки наши защитники отбили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Новоселовское, Краснопоповка, Шипиловка и Белогоровка Луганской области.

В частности, в районах населенных пунктов Новоселовское, Червонопоповка, Шипиловка и Белогоровка Луганской области.

Российские оккупанты продолжают наносить террористические удары по территории Украины. В частности, в который раз ударили по Харькову. В эпицентре удара – гражданская инфраструктура.

Людей призывают оперативно реагировать на оповещения об угрозе.

 

Автор: Мар'яна Бекало