Фантастический результат ВСУ: потери врага по состоянию на 8 февраля

Захватчики продолжают нести колоссальные потери на войне с Украиной. По состоянию на 8 февраля украинским воинам удалось ликвидировать уже 134 100 оккупантов.

Только за минувшие сутки вражеские войска потеряли 910 человек. Однако россияне терпят колоссальные потери и в технике.

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Потери оккупантов в технике по состоянию на 8 февраля

танков – 3 253;

боевых бронированных машин – 6 458;

артиллерийских систем – 2 236;

РСЗО – 461;

средств ПВО – 228;

самолетов – 295;

вертолетов – 285;

БпЛА оперативно-тактического уровня – 1961;

крылатых ракет – 796;

кораблей и катеров – 18;

автомобильной техники и автоцистерн – 5 112;

специальной техники – 211.

Что происходит на фронте

Российские оккупанты пытаются наступать на 5 направлениях:

Купянском;

Лиманском;

Бахмутскому;

Авдеевском;

Новопавловском.

Украинские защитники не оставляют врагу никаких шансов на успех. Наши воины мужественно отражают все атаки российских оккупантов.

За минувшие сутки наши защитники отбили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Новоселовское, Краснопоповка, Шипиловка и Белогоровка Луганской области.

В частности, в районах населенных пунктов Новоселовское, Червонопоповка, Шипиловка и Белогоровка Луганской области.

Российские оккупанты продолжают наносить террористические удары по территории Украины. В частности, в который раз ударили по Харькову. В эпицентре удара – гражданская инфраструктура.

Людей призывают оперативно реагировать на оповещения об угрозе.