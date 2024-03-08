По состоянию на утро 8 марта общие потери России в полномасштабной войне против Украины уже превысили 422 тысячи российских захватчиков. Также на металлолом было превращено тысячи единиц вражеской техники.

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Какие потери у врага

За 2 года полномасштабной войны Россия потеряла:

  • личного состава – 422310 (+880) человек;
  • танков – 6706 (+11);
  • боевых бронированных машин – 12798 (+19);
  • артиллерийских систем – 10375 (+25);
  • РСЗО – 1011 (+2);
  • средств ПВО – 704 (+3);
  • самолетов – 347 (+0);
  • вертолетов – 325 (+0);
  • БпЛА оперативно-тактического уровня – 7998 (+35);
  • крылатых ракет – 1919 (+0);
  • кораблей и катеров – 26 (+0);
  • подводных лодок – 1 (+0);
  • автомобильной техники и автоцистерн – 13598 (+66);
  • специальной техники – 1656 (+9);


Потери врага / инфографика Генштаба

Оккупанты выпустили ночью по Украине 37 “Шахедов”

  • В ночь на 8 марта российские войска выпустили по Украине 37 ударных беспилотников типа "Шахед". Силам обороны удалось сбить 33 ударных БпЛА.
  • Также российские войска применили для атаки юга и востока Украины одну зенитную управляемую ракету С-300 и две управляемые авиационные ракеты Х-59.
  • Пресс-секретарь ОК "Юг" Наталья Гуменюк сообщила, что враг атаковал Одесскую область в течение трех часов. В результате успешных мероприятий удалось ликвидировать два "Шахеды" на Херсонщине и Николаевщине, восемь – на Кировоградщине и восемнадцать – в Одесской области. Однако, к сожалению, не удалось избежать повреждений. В Белгород-Днестровском районе был поврежден объект инфраструктуры, к счастью, обошлось без жертв и пострадавших.