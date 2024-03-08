Станом на ранок 8 березня загальні втрати Росії у повномасштабній війні проти України вже перевищили 422 тисячі російських загарбників. Також на металобрухт було перетворено тисячі одиниць ворожої техніки.
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Які втрати у ворога
За 2 роки повномасштабної війни Росія втратила:
- особового складу – 422310 (+880) осіб;
- танків – 6706 (+11);
- бойових броньованих машин – 12798 (+19);
- артилерійських систем – 10375 (+25);
- РСЗВ – 1011 (+2);
- засобів ППО – 704 (+3);
- літаків – 347 (+0);
- гелікоптерів – 325 (+0);
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 7998 (+35);
- крилатих ракет – 1919 (+0);
- кораблів та катерів – 26 (+0);
- підводних човнів – 1 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн – 13598 (+66);
- спеціальної техніки – 1656 (+9);
Втрати ворога / інфографіка Генштабу