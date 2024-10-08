Более 1300 захватчиков и десятки единиц техники: потери врага 8 октября

8 октября 2024, 07:43
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Автор: Ирина Марцияш

Источник:

Генштаб ВСУ

Кремль не выводит свое войско из Украины и продолжает нести потери на фронте как в личном составе, так и в технике. Только за последние сутки армия противника потеряла на войне в Украине 1340 солдат.

Всего с 24 февраля 2022 года потери врага составляют ориентировочно более 600 тысяч человек личного состава. Генштаб ВСУ обновил статистику потерь оккупационного войска в войне против Украины по состоянию на 8 октября.

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Актуальная статистика потерь

С начала полномасштабного вторжения потери врага достигают:

  • личного состава – около 662970 (+1340) человек,
  • танков – 8940 (+7);
  • боевых бронированных машин – 17740 (+30);
  • артиллерийских систем – 19203 (+47);
  • РСЗО – 1223 (+0);
  • средств ПВО – 973 (+1);
  • самолетов – 368 (+0);
  • вертолетов – 328 (+0);
  • БпЛА оперативно-тактического уровня – 16686 (+43);
  • крылатых ракет – 2618 (+3);
  • кораблей/катеров – 28 (+0);
  • подводных лодок – 1 (+0);
  • автомобильной техники и автоцистерн – 26185 (+83);
  • специальной техники – 3373 (+9).


Потери врага на 8 октября 2024 года / Инфографика Генштаба ВСУ