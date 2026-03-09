Уничтожено 4 РЛС и командные пункты: ССО успешно вгатили по объектам россиян на ВОТ

Украинские бойцы 8 и 9 марта успешно ударили по стратегическим объектам российской армии. Попадание и потери врага зафиксировали на временно оккупированных территориях.

Об этом сообщили Силы специальных операций ВСУ и Генштаб ВСУ.

Что потеряли россияне в результате ударов?

В ВСУ рассказали, что подразделения ССО нанесли удары по ряду вражеских объектов в Крыму, в Донецкой области, Луганской, Харьковской области и Запорожье.

Под огонь бойцов попала вражеская ПВО. Речь идет о радиолокационных станциях "Оборона-14", "Небо-У" и две другие РЛС из состава ЗРК С-300. Отмечается, что последние были размещены в радиопрозрачных куполах во временно оккупированной Евпатории.

Интересно, что благодаря радиопрозрачному куполу на РЛС антенна может вращаться в разных направлениях, скрывая ее ориентацию, объяснили военные.

Уничтожение вражеских РЛС существенно подрывает способности врага выявлять и уничтожать воздушные цели,

– добавили в ССО ВСУ.

Кроме того, под ударом был элемент командного пункта одной из бригад морской пехоты армии России в Зачатьевке.

Силы обороны Украины ударили по объектам россиян: смотрите видео

В Генштабе добавили, что также бойцы вывели из строя ЗРК "Бук-М3" на Луганщине, командно-наблюдательные пункты вражеского подразделения из состава "Рубикон" возле Донецка и в Запорожье.

Противник понес потери и среди личного состава. Удары произошли возле Родинского и Полтавки в Донецкой области, а также Петропавловки, что на Харьковщине.

"Степень нанесенного ущерба и другие результаты уточняются", – добавили в Генштабе.

По словам командующего Сил беспилотных систем Роберта Бровди "Мадьяра", для ударов использовали украинские FP-2 с боевой частью 60 – 100 килограммов.

Украинские военные заверили, что продолжают асимметричные операции, чтобы ослабить возможности врага воевать против Украины.

