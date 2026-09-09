На фронте уже минус 1,5 миллиона оккупантов: потери России на 9 сентября
Потери России в живой силе и технике на фронте в Украине продолжают неуклонно расти. За прошедшие сутки украинские защитники уничтожили еще 1 480 оккупантов.
В целом с начала полномасштабного вторжения численность армии страны-террористки сократилась уже примерно на 1 500 870 человек. Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
Каковы потери России
По данным Генштаба, с начала полномасштабного вторжения по состоянию на 9 сентября 2026 года Россия потеряла:
- личного состава – около 1 500 870 (+1 480) человек;
- танков – 12 338 (+6);
- боевых бронированных машин – 25 290 (+5);
- артиллерийских систем – 49 383 (+42);
- РСЗО – 2 105 (+1);
- средств ПВО – 1 613 (+1);
- самолетов – 441 (+0);
- вертолетов – 355 (+0);
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 506 188 (+1 879);
- наземных робототехнических комплексов – 2 534 (+13);
- кораблей / катеров – 35 (+0);
- подводные лодки – 2 (+0);
- автомобильная техника и автоцистерны – 146 008 (+530);
- специальная техника – 4 650 (+3),
- крылатые ракеты – 5 103 (+33).
Потери России / Фото Генштаба
Напомним, что Силы обороны Украины нанесли удары по месту хранения и запуска вражеских беспилотников в Донецке. Также атакам подверглись пункты управления оккупантов в Крыму и на Запорожье.
На Южно-Слобожанском направлении пограничники подразделения "Стрикс" успешно отразили атаку российских разведывательных беспилотников. Защитники уничтожили сразу четыре БПЛА – "Суперкам", "Орлан" и два беспилотника Zala. Стоимость уничтоженной техники оценивается в 920 тысяч долларов.