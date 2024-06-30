КамАЗ и 3 "Урала" забитые ранеными, – "Атеш" зафиксировал колонну с оккупантами в Мариуполе

В оккупированном Мариуполе зафиксировали эвакуационную колонну техники. Она перевозила раненых российских захватчиков.

Военное движение обнародовало соответствующие фото и видео. Заметил, что КамАЗ и три "Урала" были прямо-таки забиты "трехсотыми" оккупантами.

Кстати Одна из бригад России на Запорожском направлении потеряла 95% состава, – "Атеш"

Колонна с ранеными оккупантами

Эвакуационная колонна техники перевозила раненых российских военнослужащих в оккупированном Мариуполе.

Агент зафиксировал КамАЗ и три Урала забитые ранеными военнослужащими России. Во главе была машина автоинспекции, которая сопровождала колонну, а замыкала их скорая помощь с военными номерами,

– отметили в "Атеш".

Добавили, что по количеству техники легко определить ситуацию на фронте и количество потерь в армии России.

Смотрите также "Атеш" обнаружил точку размещения ПВО в Симферопольском районе

Колонна с "трехсотыми" оккупантами / Фото "Атеш"

"Наши агенты совместно с "Мариуполь.Сопротивление" продолжают следить и передавать информацию, чтобы оккупанты чувствовали, что находятся не на своей земле", – подчеркнули в военном движении.

Интересно Партизаны движения "Атеш" обнаружили систему ПВО, которая защищает дачу Путина в Сочи

В Мариуполе зафиксировали эвакуационную колонну с ранеными оккупантами: смотрите видео