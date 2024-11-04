"Азов" зачищает городскую застройку в окрестностях Нью-Йорка: впечатляющие кадры боев от первого лица

Украинская армия продолжает давать достойный отпор российским оккупантам. В частности, в сети показали работу спецназовцев 12 бригады "Азов".

Сейчас они в близком контакте зачищают городскую застройку в окрестностях Нью-Йорка. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на видео "Азов".

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Оккупантов ждет плен или смерть, – "Азов"

В "Азове" показали, как бойцы зачищают улицы поселка Нелиповка. На кадрах видно бои от первого лица.

Вдохните настоящий украинский воздух. Мы к такому привыкли... У тебя есть 30 секунд. Время закончилось..

– обращаются к оккупантам в отряде разведки.

Там рассказали, что каждый дом и подвал в поселке заполнили "отправленные на смерть оккупанты" с разным уровнем подготовки, мотивации и опыта.

"Кто-то проходил специальные учения, а кому-то обещали легкие деньги и тыловые должности. Но все они оказались на Торецком направлении против "Азова". Теперь их ждет плен или смерть", – отмечают военные.

А последнюю минуту, судя по видео, россияне застают как в разгромленных подвалах, так и в туалетах.

Ты умер на туалете. Ты это понимаешь?

– комментируют ситуацию с ликвидацией захватчиков на видео.ты понимаешь? В туалете. Ты это понимаешь?

На кадрах украинцы также показали, как брали в плен одного из оккупантов.

Осторожно, 18+! Зачистка окрестностей Нью-Йорка: смотрите видео боев от первого лица