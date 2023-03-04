Убиты и ранены более 200 тысяч военных: в НАТО назвали шокирующие потери России

Командующий НАТО в Европе генерал Кристофер Каволи назвал потери России в войне против Украины. За год полномасштабной агрессии Россия потеряла более 200 тысяч человек.

По словам Кристофера Каволи, более 200 000 российских солдат и более 1800 офицеров были убиты или ранены. Во время выступления в Гамбурге он заявил, что "масштабы этой войны невероятные".

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Россия потеряла более 2 тысяч танков

По его словам, Россия уже потеряла более 2 000 танков. Он рассказал, что в среднем российская армия выпускает более 23 тысяч артиллерийских снарядов в день.

Согласно данным Генштаба ВСУ, по состоянию на 4 марта 2023 года Россия уже потеряла в войне против Украины 152 тысячи захватчиков. Однако следует отметить, что данные Генштаба ВСУ не учитывают раненых оккупантов.

Причем Генштаб ВСУ информирует, что в Украине было уничтожено 3 409 российских танков. Данные, которые приводит командующий НАТО в Европе генерал Кристофер Каволи, более близки к тем, что представляет портал Oryx. По данным нидерландского сайта, Россия потеряла 1 790 танков.

Следует заметить, что Oryx учитывает только те потери России, которые подтвержденные на фото или видео.

Другие потери России, по данным Генштаба ВСУ, по состоянию на 4 марта 2023 года:

боевых бронированных машин – 6 683 (+10);

артиллерийских систем – 2414 (+12);

РСЗО – 487 (+3);

средств ПВО – 247 (+0);

самолетов – 302 (+1);

вертолетов – 289 (+0);

БпЛА оперативно-тактического уровня – 2 066 (+5);

крылатых ракет – 873 (+0);

кораблей/катеров – 18 (+0);

автомобильной техники и автоцистерн – 5 289 (+8);

специальной техники – 230 (+0).

Россия несет большие потери на Донбассе. Пресс-офицер 112-й бригады территориальной обороны Андрей Ковалев заявил, что на полях вокруг Бахмута российские оккупанты, очевидно, уже потеряли больше личного состава, чем за время двух Чеченских войн вместе взятых.

Секретарь СНБО Алексей Данилов сравнил потери россиян и украинцев в Бахмуте. По его словам, в Бахмуте оккупанты теряют в семь раз больше солдат, чем украинская сторона.

Спикер Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый неоднократно сообщал, что в Бахмуте россияне в сутки могут терять до сотни военных.