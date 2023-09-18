Об этом 24 Каналу рассказал российский оппозиционный политик Леонид Гозман, заметив, что возможности Кремля собирать людей никак не зависят от того, объявят ли вторую волну мобилизации в России
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Объявят ли в России вторую волну мобилизации
Как подчеркнул Гозман, это действительно способны там сделать. Но людей могут собирать и без объявления полной мобилизации или условной второй волны.
Путин может объявить мобилизацию по своим соображениям. К примеру, ввести военное положение и начать рассказывать, что Россия в опасности и так далее. Такие внутриполитические штуки,
– отметил Гозман.
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В любом случае, российским оккупантам нужны новые люди. Они ничего не могут противопоставить украинским военным, кроме большого количества живой силы. Ведь моральный дух, вооружение и обучение значительно лучше именно у Сил обороны Украины.
По его мнению, в России есть определенное сопротивление мобилизации. Однако оно проходит не на площадях, где всех быстро упакуют. Люди просто убегают от армии, откупаются или договариваются о бронировании.
Ситуация в России: коротко
- В Генштабе Вооруженных Сил Украины ожидают, что в ближайшее время в России планируют усилить мобилизацию из-за катастрофических потерь. Там хотят призвать на войну еще около 700 тысяч захватчиков.
- С начала полномасштабного вторжения украинские военные уничтожили более 272 тысяч российских оккупантов. Только за 16 сентября на "концерт Кобзона" отправились еще 530 захватчиков.
- Кроме того, Россия потеряла 4620 танков, 8828 боевых бронированных машин, 6003 артиллерийских систем, 776 реактивных систем залпового огня, 523 средства ПВО, 315 самолетов, 316 вертолетов и т.д.