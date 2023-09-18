Об этом 24 Каналу рассказал российский оппозиционный политик Леонид Гозман, заметив, что возможности Кремля собирать людей никак не зависят от того, объявят ли вторую волну мобилизации в России

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Объявят ли в России вторую волну мобилизации

Как подчеркнул Гозман, это действительно способны там сделать. Но людей могут собирать и без объявления полной мобилизации или условной второй волны.

Путин может объявить мобилизацию по своим соображениям. К примеру, ввести военное положение и начать рассказывать, что Россия в опасности и так далее. Такие внутриполитические штуки,

– отметил Гозман.

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В любом случае, российским оккупантам нужны новые люди. Они ничего не могут противопоставить украинским военным, кроме большого количества живой силы. Ведь моральный дух, вооружение и обучение значительно лучше именно у Сил обороны Украины.

По его мнению, в России есть определенное сопротивление мобилизации. Однако оно проходит не на площадях, где всех быстро упакуют. Люди просто убегают от армии, откупаются или договариваются о бронировании.

Обратите внимание! 21 сентября 2022 года диктатор Владимир Путин объявил о так называемой частичной мобилизации в России. Там планировали призвать около 300 тысяч "резервистов" в армию оккупантов.

Ситуация в России: коротко