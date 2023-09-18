Про це 24 Каналу розповів російський опозиційний політик Леонід Гозман, зауваживши, що можливості Кремля збирати людей ніяк не залежать від того, чи оголосять другу хвилю мобілізації в Росії.
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Чи оголосять в Росії другу хвилю мобілізації
Як наголосив Гозман, це дійсно здатні зробити. Але людей можуть збирати і без оголошення повної мобілізації чи умовної другої хвилі.
Путін може оголосити мобілізацію з власних міркувань. Наприклад, ввести воєнний стан та почати розповідати, що Росія в небезпеці і так далі. Такі внутрішньополітичні штуки,
– зазначив Гозман.
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В будь-якому випадку російським окупантам потрібні нові люди. Вони нічого не можуть протиставити українським військовим, окрім значної кількості живої сили. Адже моральний дух, озброєння та навченість значно кращі саме в Сил оборони України.
На його думку, в Росії є певний опір щодо мобілізації. Однак він проходить не на площах, де всіх швидко запакують. Люди просто тікають від армії, відкуповуються чи домовляються про бронювання.
Ситуація в Росії: коротко
- У Генштабі Збройних Сил України очікують, що найближчим часом в Росії планують посилити мобілізацію через катастрофічні втрати. Там хочуть призвати на війну ще близько 700 тисяч загарбників.
- З початку повномасштабного вторгнення українські військові знищили понад 272 тисячі російських окупантів. Лише за 16 вересня на "концерт Кобзона" відправилися ще 530 загарбників.
- Крім того, Росія втратила 4620 танків, 8828 бойових броньованих машин, 6003 артилерійських систем, 776 реактивних систем залпового вогню, 523 засоби ППО, 315 літаків, 316 гелікоптерів тощо.