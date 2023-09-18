Про це 24 Каналу розповів російський опозиційний політик Леонід Гозман, зауваживши, що можливості Кремля збирати людей ніяк не залежать від того, чи оголосять другу хвилю мобілізації в Росії.

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Чи оголосять в Росії другу хвилю мобілізації

Як наголосив Гозман, це дійсно здатні зробити. Але людей можуть збирати і без оголошення повної мобілізації чи умовної другої хвилі.

Путін може оголосити мобілізацію з власних міркувань. Наприклад, ввести воєнний стан та почати розповідати, що Росія в небезпеці і так далі. Такі внутрішньополітичні штуки,
– зазначив Гозман.

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В будь-якому випадку російським окупантам потрібні нові люди. Вони нічого не можуть протиставити українським військовим, окрім значної кількості живої сили. Адже моральний дух, озброєння та навченість значно кращі саме в Сил оборони України.

На його думку, в Росії є певний опір щодо мобілізації. Однак він проходить не на площах, де всіх швидко запакують. Люди просто тікають від армії, відкуповуються чи домовляються про бронювання.

Ситуація в Росії: коротко