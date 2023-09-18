Про це 24 Каналу розповів російський опозиційний політик Леонід Гозман, зауваживши, що можливості Кремля збирати людей ніяк не залежать від того, чи оголосять другу хвилю мобілізації в Росії.

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Чи оголосять в Росії другу хвилю мобілізації

Як наголосив Гозман, це дійсно здатні зробити. Але людей можуть збирати і без оголошення повної мобілізації чи умовної другої хвилі.

Путін може оголосити мобілізацію з власних міркувань. Наприклад, ввести воєнний стан та почати розповідати, що Росія в небезпеці і так далі. Такі внутрішньополітичні штуки,

– зазначив Гозман.

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В будь-якому випадку російським окупантам потрібні нові люди. Вони нічого не можуть протиставити українським військовим, окрім значної кількості живої сили. Адже моральний дух, озброєння та навченість значно кращі саме в Сил оборони України.

На його думку, в Росії є певний опір щодо мобілізації. Однак він проходить не на площах, де всіх швидко запакують. Люди просто тікають від армії, відкуповуються чи домовляються про бронювання.

Зверніть увагу! 21 вересня 2022 року диктатор Владімір Путін оголосив про так звану часткову мобілізацію в Росії. Там планували призвати близько 300 тисяч "резервістів" до армії окупантів.

Ситуація в Росії: коротко