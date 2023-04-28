Об этом 24 Канала рассказал представитель Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый. Он прокомментировал информацию от Генштаба, что за последние 48 часов на Лиманском направлении враг применяет преимущественно только артиллерию.

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По его словам, в первую очередь это заслуга украинских военных. Они мощно выбивают личный состав врага, из-за чего оккупанты не могут продвигаться вперед.

Силы обороны фактически сорвали анонсированное большое наступление россиян. Оккупанты терпят серьезные потери в личном составе и технике. А наша оборонная операция – успешная,

– отметил Череватый.

Впрочем, нехватку подготовленного личного состава оккупанты компенсируют артиллерией. Только за сегодня, 28 апреля, захватчики совершили 1045 обстрелов на Востоке Украины.

Череватый рассказал, какая сейчас ситуация на Востоке Украины: смотрите видео

Какая ситуация на Бахмутском и Лиманском направлениях

Как отметил Череватый, оккупанты усилили огневые удары по позициям украинских военных. Известно, что на Бахмутском направлении за минувшие сутки, 27 апреля, было 31 боестолкновение, 452 обстрела и 5 авиаударов. Силы обороны уничтожили здесь 125 оккупантов, 2 пушки, 3 полевых склада и 2 беспилотника "Орлан".

Лиманско-купянское направление – "лидер" по обстрелам из разной системы артиллерии. Было 566 обстрелов, 7 боестолкновений. 32 оккупанта ликвидировано, 82 – ранены. Также уничтожены 2 миномета, 2 пушки и 1 комплекс наблюдения "Муром-М",

– рассказал Череватый.

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