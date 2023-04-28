Про це 24 Каналу розповів речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий. Він прокоментував інформацію від Генштабу, що за останні 48 годин на Лиманському напрямку ворог застосовує переважно тільки артилерію.

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За його словами, насамперед це заслуга українських військових. Вони потужно вибивають особовий склад ворога, через що окупанти не можуть просуватися вперед.

Сили оборони фактично зірвали анонсований великий наступ росіян. Окупанти зазнають серйозних втрат в особовому складі та техніці. А наша оборонна операція – успішна,

– зазначив Череватий.

Утім, нестачу підготовленого особового складу окупанти компенсують артилерією. Лише за сьогодні, 28 квітня, загарбники здійснили 1045 обстрілів на Сході України.

Череватий розповів, яка зараз ситуація на Сході України: дивіться відео

Яка ситуація на Бахмутському та Лиманському напрямках

Як наголосив Череватий, окупанти посилили вогневі удари по позиціях українських військових. Відомо, що на Бахмутському напрямку за минулу добу, 27 квітня, було 31 боєзіткнення, 452 обстріли та 5 авіаударів. Сили оборони знищили тут 125 окупантів, 2 гармати, 3 польових склади та 2 безпілотники "Орлан".

Лимансько-купянський напрямок – "лідер" за обстрілами з різним системи артилерії. Було 566 обстрілів, 7 боєзіткнень. 32 окупанти ліквідовані, 82 поранені. Також знищені 2 міномети, 2 гармати та 1 комплекс спостереження "Муром-М",

– розповів Череватий.

Втрати Росії у війні проти України