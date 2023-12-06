Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт Петр Черник, заметив, что сейчас оккупанты действительно имеют большие потери на фронте. В среднем удается уничтожать от 21 тысячи – до 23 тысяч захватчиков в месяц. А уже за ноябрь эта цифра составляет 28 550 личного состава.
Смотрите также Россияне зашли в Хромово и Степное: как через неделю изменилась карта фронта
Даже потери СССР в Афганистане за 10 лет были меньше, чем сейчас у российских оккупантов. Разница колоссальная.
Мы уничтожаем за месяц около 21 – 23 тысяч оккупантов. А за ноябрь уже 28 550. Это – колоссальная цифра. Весь СССР за 10 лет в Афганистане потерял официально около 15,5 тысячи личного состава,
– сказал Черник.
Смотрите разговор с Петром Черником на ютубе 24 Канала
Россия имеет большой мобилизационный резерв
Как подчеркнул Черник, к сожалению, у России пока нет проблем с резервами. Но они не могут использовать их так быстро, как бы сами того хотели.
Официально захватчики декларируют, что имеют мобилизационный ресурс на уровне от 1,5 миллиона до 3 миллионов человек. Некоторые специалисты даже утверждают, что там реально собрать около 7 миллионов личного состава.
Низового стрелкового вооружения у них тоже невероятно много – и автоматов Калашникова, и РПГ, и винтовок Мосина. Сотни тысяч на складах. А патронные и снарядные заводы загружены в три смены. У них есть потенциал. Но не такой, какой они хотели бы. Но не забывайте, что Путин может после выборов прийти к решению начать массовую мобилизацию,
– предположил Черник.
Потери России в войне против Украины: коротко
- Оккупанты понесли колоссальные потери с начала полномасштабной войны. Само вторжение началось 24 февраля 2022 года.
- Известно, что с тех пор Россия потеряла более 335 тысяч личного состава. А за 5 декабря эта цифра выросла еще на 1270 единиц.
- Также украинские военные уничтожили 5600 вражеских танков, 10456 боевых бронированных машин, 8024 артиллерийских систем, 919 РСЗО, 605 средств ПВО и т.д.