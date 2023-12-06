Про це 24 Каналу розповів військовий експерт Петро Черник, зауваживши, що зараз окупанти мають дійсно великі втрати на фронті. В середньому вдається знищувати від 21 тисячі – до 23 тисяч загарбників за місяць. А вже за листопад ця цифра становить аж 28 550 особового складу.

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Навіть втрати СРСР в Афганістані за 10 років були менші, ніж зараз в російських окупантів. Різниця колосальна.

Ми знищуємо за місяць близько 21 – 23 тисячі окупантів. А за листопад вже 28 550. Це – колосальна цифра. Весь СРСР за 10 років в Афганістані втратив офіційно близько 15,5 тисяч особового складу,

– сказав Черник.

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Росія має великий мобілізаційний резерв

Як наголосив Черник, на жаль, в Росії поки що немає проблем з резервами. Але вони не можуть використовувати їх настільки швидко, як би самі того хотіли.

Офіційно загарбники декларують, що мають мобілізаційний ресурс на рівні від 1,5 мільйона – до 3 мільйонів людей. Деякі фахівці навіть стверджують, що там реально назбирати близько 7 мільйонів особового складу.

Низового стрілецького озброєння у них теж неймовірно багато – і автоматів Калашникова, і РПГ, і гвинтівок Мосіна тощо. Сотні тисяч на складах. А патронні та снарядні заводи завантажені в три зміни. У них є потенціал. Але не такий, який вони б хотіли. Та не забуваймо, що Путін може після виборів дійти до рішення почати масову мобілізацію,

– припустив Черник.

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