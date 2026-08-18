1000 дронов за 100 дней: WORMBUSTERS 414-й обр опубликовала кадры сбивания целей

Операторы Сил беспилотных систем продемонстрировали, как уничтожают российские воздушные цели. За 100 дней работы военные сбили тысячу вражеских дронов.

Кадры боевых действий бойцов 2-го батальона WORMBUSTERS 414-й отдельной бригады беспилотных систем "Птахи Мадяра" были опубликованы на их YouTube-канале.

Как "Птахи Мадяра" отрабатывали по вражеским БПЛА?

В видео показаны результаты успешной работы батальона, который перехватывал и уничтожал российские "Молнии", FPV-дроны и DJI Mavic. Такие цели ежедневно представляют угрозу украинским защитникам.

Военные подготовили сводку за последние 100 дней боевых действий по освобождению украинских населенных пунктов от оккупантов.

Бойцы WORMBUSTERS уничтожили по тысяче вражеских дронов: смотрите видео

Под динамичный саундтрек вы увидите точную работу экипажей WORMBUSTERS: одна за другой воздушные цели теряют управление, падают и перестают выполнять свои задачи. Каждый успешный перехват – это спасенные жизни украинских защитников, сохраненная техника и еще один шаг к победе,

– написали военные.

Напомним, по информации Генштаба ВСУ, тогда защитникам удалось отбросить российские войска с территории 26 сел в трех областях. В освобождении населенных пунктов участвовали Десантно-штурмовые войска ВСУ и другие подразделения, в частности 414-я обр.

К слову, Силы специальных операций зачистили и вернули под контроль Украины село Андреевка-Клевцово в Донецкой области. Бойцы также взяли в плен 30 российских военных.