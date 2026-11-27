С 19 по 26 ноября Силы обороны Украины нанесли удары по 15 складам российских оккупантов. В частности, под обстрел попали стратегические запасы боеприпасов, беспилотников, топлива и снабжения войск.

Украинские воины неустанно наносят удары по тыловым базам оккупационной армии в ответ на вооруженную агрессию и террор в отношении гражданского населения. Как сообщили в Генштабе ВСУ, уничтожение ресурсов противника осуществляется планомерно и с максимальной точностью.

Какие объекты оккупантов удалось поразить

Наиболее ощутимый удар пришелся на материально-техническое обеспечение противника – Силы обороны уничтожили сразу 9 таких баз.

Кроме того, захватчики потеряли 3 склада с горюче-смазочными материалами и 2 хранилища с боеприпасами.

Также защитники ликвидировали 1 вражеский склад беспилотников, благодаря чему ограничили возможности захватчиков для атак и корректировки огня на фронте.

В военном командовании подчеркнули, что уничтожение вражеских запасов будет продолжаться и в дальнейшем.

Ранее украинские военные регулярно наносили удары по логистическим цепочкам оккупантов. В частности, недавно бойцы поразили скопления грузовиков на территории Брянской области и уничтожили важную вражескую переправу в Донецкой области.