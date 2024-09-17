Ликвидировали или ранили 600 тысяч оккупантов: в WSJ назвали вероятные потери России и Украины

С 24 февраля 2022 года Украина и Россия понесли немалые потери личного состава. Так, оккупанты имеют около 600 тысяч убитыми и ранеными, а Украина – около 480 тысяч.

Такие данные приводит The Wall Street Journal в новом материале. Однако в СМИ добавляют, что определить точное количество погибших и раненых очень сложно, ведь Россия и Украина официально не обнародуют свои потери.

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В WSJ обнародовали статистику потерь России и Украины

В СМИ пишут, что за более чем 2 года полномасштабной войны с обеих сторон было убито и ранено около 1 миллиона человек. Поскольку Украина и Россия не обнародуют официальные данные, то журналисты привели приблизительные статистические данные.

Ссылаясь на конфиденциальные оценки, около 80 тысяч украинских военных погибли на войне, еще около 400 тысяч – получили ранения различной степени.

Что касается российских потерь в войне, то журналисты утверждают про 200 тысяч погибших и 400 тысяч раненых.

Кроме того, война повлияла на население Украины в целом, ведь по меньшей мере 10 миллионов граждан оказались в оккупации или выехали из страны. В WSJ, ссылаясь на данные ООН, пишут, что с начала полномасштабной войны более 6 миллионов украинцев выехали из страны, а Россия захватила немало территорий. Поэтому, по приблизительным подсчетам, население Украины могло сократиться до около 25 – 27 миллионов человек.

В СМИ вспомнили слова Владимира Зеленского, когда на пресс-конференции к годовщине российского вторжения он заявил, что на войне погибло 31 тысяча украинских военных. WSJ назвал эту цифру "заниженной".

Журналисты западного СМИ добавляют, что Украина отказывается мобилизовать мужчин до 25 лет, поскольку большинство из этих людей не имеет детей. Если эту категорию лиц также будут призывать, то, по оценке демографов, население страны будет уменьшаться еще быстрее.

Однако население России также сокращается. Так, с начала вторжения с территории страны-агрессора выехало не менее 600 тысяч молодых граждан. В долгосрочной перспективе население России также будет сокращаться, но пока масштабы оценить сложнее.

Что касается жертв среди гражданского населения, то это количество остается неизвестным. По оценкам неправительственной организации Human Rights Watch, только в Мариуполе в начале полномасштабного вторжения могло погибнуть около 8000 мирных граждан Украины.