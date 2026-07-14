Мы начали уничтожать больше россиян, чем мобилизует Кремль, – командир 1-го ОШП

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что темпы продвижения россиян на фронте существенно снизились. В частности, речь идет и о колоссальных потерях, которые несет враг.

Сейчас украинские бойцы фактически перехватили инициативу. Об этом 24 Каналу рассказал командир 1-го ОШП им. Дмитрия Коцюбайла Дмитрий "Перун" Филатов, отметив, что Силы обороны работают над возвращением украинских территорий.

Уничтожение россиян на фронте

Командир 1 ОШП им. Дмитрия Коцюбайла пояснил, что сейчас в России действует система контрактов, а также скрытая мобилизация. По данным разведывательных источников, сейчас противник задействует на 2–3 тысячи меньше личного состава, чем затем у него "остается на линии фронта".

То есть мы начали уничтожать больше россиян, чем мобилизует Кремль. Это очень эффективно,

– подчеркнул он.

Дмитрий "Перун" Филатов о потерях врага: смотрите видео

На этом фоне оккупанты вынуждены заниматься перегруппировкой личного состава. Есть случаи, когда в российской армии солдаты переходят с небоевых должностей на боевые. Это явно свидетельствует о нехватке людей.

"Сегодня мы еще не обрели возможности по изоляции поля боя и транспортной логистики, чтобы Силы обороны стремительно продвигались на оккупированные территории. Однако мы над этим работаем. Думаю, в ближайшее время украинцы смогут почувствовать, что мы возвращаем силы в свою армию не за счет увеличения численности личного состава, а благодаря таким действиям", – подытожил "Перун".