Об этом сообщил Генштаб ВСУ.
Каковы потери России?
С начала полномасштабного вторжения врага в Украину по состоянию на 13 июля 2026 года Россия потеряла:
- личного состава – около 1 420 690 (+1 600) человек;
- танков – 12 125 (+5);
- боевых бронированных машин – 24 931 (+3);
- артиллерийских систем – 45 865 (+58);
- РСЗО – 1 929 (+1);
- средств ПВО – 1 489 (+4);
- самолетов – 437 (+0);
- вертолетов – 353 (+0);
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 405 693 (+1 734);
- наземных робототехнических комплексов – 1 894 (+11);
- кораблей/катеров – 33 (+0);
- подводных лодок – 2 (+0);
- автомобильной техники и автоцистерн – 119 532 (+494);
- специальной техники – 4 412 (+7);
- крылатых ракет – 4 896 (+7).
Потери россиян по состоянию на 13 июля / Инфографика Генштаба
Что известно об ударах Украины по территории врага?
В воскресенье, 12 июля, беспилотники провели атаку на Сизранский нефтеперерабатывающий завод в Самарской области России. По предварительным данным, удар мог повредить одну из основных установок предприятия, после чего на территории НПЗ вспыхнул пожар.Не пропустите ни одной важной новости Подпишитесь на 24 Канал в Telegram
Ранее, 10–11 июля, ВСУ провели атаку на ряд важных военных объектов России. Среди них – пункт управления беспилотниками в районе Крисаново Белгородской области.